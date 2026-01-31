永野「姪っ子が“恋リアに出ているMC”っていうことで…」Netflix「ラヴ上等」出演で実感した意外な変化とは？
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。1月26日（月）〜29日（木）の放送では、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。1月27日（火）は、お笑い芸人の永野さんが登場！ ここでは、永野さんがMCとして出演した恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」（Netflix）の話で盛り上がりました。
◆「ありがとうMEGUMIさん！」
れなち：永野さんのことが好きな、90年代後半生まれというか平成世代の人たちって、すごくいると思うんですよね。
永野：なんか……そうなの。
れなち：「ラヴ上等」に出られていましたが、絶対に反響がありましたよね？
永野：ありました。僕、恋リア（恋愛リアリティーショー）を見たことがなくて。だから、ああいう感じで出ちゃったんですけど……。
れなち：「恋リアが嫌い」って言っていました（笑）。
永野：そうそう（笑）。でも結局、それがほかの仕事につながってうれしくて。今は「ラヴ上等」のおかげで生きています。
れなち：だって、永野さんのコメントがあるから「ラヴ上等」がめちゃくちゃ面白くなっているなって思います。
永野：ありがとうございます（笑）。
れなち：私も正直、あまり恋リアを観てこなかったんですよ。なんだかもどかしくなっちゃって苦手だったんですけど、「ラヴ上等」は永野さんのツッコミとトークでだいぶマイルドになって。
永野：あれを観ていて「もう私そんなことできない〜」ってタトゥーがゴリゴリ入っている人が言ってたりして。「心が痛い」って言うけど、「いや、体の痛みのほうがすごかったでしょ？」みたいな。
れなち：ハハハ（笑）。
永野：今までの恋リアっていうものを知らないから、家で観ている感じで、そういうことを（共演者の）AK-69さんとしゃべっていたら、MEGUMIプロデューサーから「それがいい」って言ってくれて。
れなち：めちゃくちゃ面白かったです。
永野：ありがとうございます。それこそ、あの番組によって山崎さん世代の方ともつながった感じもして。
れなち：そうだと思います。一緒に番組を観ている感じでしたし、こっちが見過ごしそうなことを全部ちゃんと拾ってくださるから……。
永野：もう細かいおばさんみたいな感じで（笑）。でも、あの番組によって、自分の姪っ子が一気に尊敬の目に変わりました。
れなち：へえー！ そこまでですか？
永野：だから、やっぱりNetflixってヤバい！“恋リアに出ているMC”っていうことで、一気に尊敬に変わったの。
れなち：すごい！
永野：本当に「ありがとうMEGUMIさん！」っていうことで。もうついていきますので、第2弾も呼んでください！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、永野さん
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
