全米ボクシング記者協会（ＢＷＡＡ）は３０日（日本時間３１日）、公式サイトで２５年の年間表彰を発表。最優秀選手賞（シュガー・レイ・ロビンソン賞）に３階級で４団体統一に成功し昨年１２月に現役引退を表明した元５階級制覇王者テレンス・クロフォード（３８）＝米国＝を選出した。クロフォードは１４年以来１１年ぶりの受賞。候補にノミネートされていた世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の２３年以来の受賞はならなかった。

ほか日本選手関連では、年間最高試合候補に昨年３月１３日のＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦・寺地拳四朗―ユーリ阿久井政悟戦（寺地が１２回ＴＫＯ勝ち）、最優秀トレーナー賞候補に井上尚弥とＷＢＣ世界バンタム級王者・拓真（３０）＝大橋＝の兄弟を指導する父・井上真吾トレーナー（５４）、逆境を乗り越える勇気をたたえる「ジョン・マケイン＆ビル・クロフォード賞」候補に、元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２８）がノミネートされていたが、いずれも受賞はならなかった。

主な各賞は以下の通り。

▽男子最優秀選手 テレンス・クロフォード（米国）

▽女子最優秀選手 ミカエラ・メイヤー（米国）

▽男子最高試合賞 クリス・ユーバンク・ジュニア（英国）―コナー・ベン（英国）第１戦（ユーバンクの判定勝ち）

▽最優秀トレーナー賞 ロバート・ガルシア（米国）

▽ジョン・マケイン＆ビル・クロフォード賞 クリスティ・マーティン（米国）