川谷絵音が、2月よりSony Music Labels内に新レーベル Daphnis records（読み：ダフニスレコーズ）を設立する。

本情報は、1月30日、31日に開催されたindigo la Endの結成15周年を締めくくるライブ『indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final 武道館公演』の2日目に発表されたもの。本レーベルの第1弾所属アーティストとして、川谷が展開するバンドであるindigo la Endと礼賛の所属が決定した。

レーベル設立にあわせて、indigo la Endが9枚目のフルアルバム『満ちた紫』を5月20日にリリースすることも決定。今作は4形態でのリリースとなり、バンド初となるボックス仕様にオリジナルポーチ、スカーフ、フォトブックをCDと同梱した完全生産限定盤、本日行われたライブ『indigo la End 15th Anniversary Special Series #Final 武道館公演 DAY2 「夜の藍」』の模様をBlu-ray／DVDにフルサイズで収録した初回生産限定盤、CDのみの通常盤というラインナップで発売される。また、各CDショップでの特典内容も発表された。

本日の武道館公演の来場者全員には、終演後にDaphnis recordsのステッカーが配布された。裏面に記載のQRコードを読み取ると、メンバーの直筆サインが特典としてプレゼントされるアルバム『満ちた紫』の予約専用ページが出現するという。さらに、同公演でサプライズ披露された新曲「カグラ」は、今作より先行配信曲として2月11日に配信開始となることもアナウンスされた。

また、5月30日より今作を携えた全国ホールツアー『ONEMAN TOUR 2026 「紫にて」』の開催も決定。本ツアーでは、全国20カ所での公演が決定している。

なお、礼賛は先日発表となったミニアルバム『キラーパス』がDaphnis recordsからの発売となる。

【川谷絵音 コメント】

・Daphnis recordsについて

「ダフニスとクロエ」から着想した、お互いの才能に嫉妬し合うという意味を持つレーベルです。嫉妬というのは醜い感情なのかもしれないけど、僕はそこから得たものが多い。これからもきっとそう。

・indigo la End『満ちた紫』について

曲を作っていくうちに、漠然と紫が浮かび、制作が進めば進むほど、その紫は濃くなっていきました。今も満ちていく紫を想像しながら、アルバムを作っています。オルタナティブであり、挑戦的であり、ポップスである。これを完成させた時、僕らは紫で満ち溢れていることでしょう。

