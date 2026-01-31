去年、ブレイキンの世界大会で優勝を飾るなど活躍を見せたのが、岡山市出身のISSINこと菱川一心選手です。今月（1月）、岡山市の二十歳の集いでパフォーマンスを披露。さらなる高みを目指す中で、見据える将来などについて聞きました。

【写真を見る】「忘れられないダンサーになりたいです」ブレイキンISSIN選手の“二十歳の誓い” さらなる高みを目指して【岡山】

上には上がいる やっとその人たちと肩並べれたかな

（ISSIN選手）

「けがないようにお願いしますて、ずっと言ってました。それだけかな、僕は今年。勝つためにやるけど、けがしちゃったら勝ちもできなくなるんで。けがはないようにしてください」

今月（1月）5日、岡山市の神社を訪れたのは、ブレイクダンサーのISSIN選手です。地元に帰ってくるのは久しぶりといいます。

（ISSIN選手）

「いいのでてくれ、いいやつでてくれ。

中吉。恋愛いいだって。それ以外いいわ。恋愛がよかったらいいや。来年は、彼女と一緒にこうやってできたらいいかもな。何を言っとんやって感じやな」

音楽に合わせ、即興でダンスバトルを行うブレイキン。ISSIN選手は、ダイナミックな回転技や試合を楽しめる性格が強みで、数々の大会で記録を残してきました。

去年11月、ブレイキン世界最高峰のソロバトル「Red Bull BC One」決勝で、同じチームに所属するharuto選手と対決。ここでも持ち味の「爆発力」を発揮。独創的な動きで観衆を魅了し、世界王者に輝きました。

（ISSIN選手）

「BC One、小さいころからの夢だったので、やっと叶えられたという嬉しさでいっぱいです。ここで終わらず、まだ二十歳なんで、取れるだけ取っていきます」

幼いころからの憧れの大会。そこには強い気持ちがあったと明かしてくれました。

（ISSIN選手）

「やっとスタートラインに優勝したら立てると思っていたから。日本で開催されて、五輪で負けた次の年のRed Bullは絶対取りたいという気持ちもすごく強かった。上には上がいるんで、ここでやっとその人たちと肩並べれたかなみたいな。特にここからが大事だろうなと」

同級生にヘアカットを依頼 その理由は

この日、ISSIN選手のもとを友人が訪れました。

（ISSIN選手）

「中学の同級生です」

「成人式までに髪切ったんすけど、ちょっと伸びたかなっていうので、そんなに切ってもらうとこないんすけど、ちょっと切ってやみたいな感じで」

Q．美容師なんですか？

（河野翔太さん）

「いや、まだ学生です」

（ISSIN選手）

「これから美容師になる」

今年の岡山市の二十歳の集いでパファーマンスをすることになり、中学の同級生で理容師を目指す河野翔太さんに髪型を整えてもらうことに…。

「お願いします」

「高校卒業してから仲良くなった。中学卒業して高校の間は全然会ってなくて」

Q．（翔太さんから見て）今のISSIN選手の印象は？

「久しぶりに会った時に安心しました。ちょっと安心しました。まともになっているなって」

久しぶりに会う同級生と思い出話に花が咲きます。本番に向け、準備は万全です。

（ISSIN選手）

「超きれいになった。最高。一級品やわ」

「言えるだけ言って」

（河野翔太さん）

「いい感じです」

（ISSIN選手）

「いい感じなんじゃないですかね。いい感じ」

2026年 悔しい状態でスタートできるのは逆にいいかなと

姉の影響を受け8歳で始めたブレイキン。幼い頃から頭角を現し、華やかな舞台でスポットライトを浴びてきましたが、すべてが順風満帆というわけではありません。

先月、2連覇をかけて挑んだ世界ブレイキンの決勝では、ライバルのShigekix選手に敗れ、準優勝。悔しさをにじませながらも前を向き続けます。

（ISSIN選手）

「日本の同世代はめちゃくちゃ強いので、1回勝ったから、じゃあずっと勝てるような人たちがいる訳じゃないので、ずっと勝ったり負けたり繰り返すような人たちばっかりだから。勝ち切りたかったていう気持ちもありますけど、最後ぐらい楽しんでバトルしたい気持ちもあって、楽しかったし、自分のダンスができて、見ている人からはなんかすごく良かったって思わせるようなムーブはできたかなと思うんすけど、ちょっと改善点あるなと思って。

逆に言うと。2025年負けで締めくくったんで、悔しい状態でスタートできるのは逆にいいかなと。なりたいところが、本当に頑張らないと駄目だから、こんなところで止まっていたらなれない」

迎えた二十歳の集い、当日。旧友との久しぶりの再会に笑顔がこぼれます。いよいよ、式典の始まりです。

約40秒間のパフォーマンス。世界一にもなったISSIN選手が寒さを吹き飛ばす熱いステージで会場を沸かせました。

（ISSIN選手）

「楽しかったです。まじで寒かったですけど、みんな暖かかったので。結構ちゃんと頑張ったっす。普通にバトルの強ネタのやつやりました」

パフォーマンス終了後には、前日に髪を整えてもらった河野翔太さんと合流。

（河野翔太さん）

「パフォーマンス良かったです。最高でした。すごくアガリました」

（ISSIN選手）

「もう1回髪を切ってもらいます、いつか」

ふるさとの友人たちと迎えた門出の日を胸に刻んで…さらなる高みに向け、ISSIN選手の歩みは続きます。

（ISSIN選手）

「全力できょうという日を忘れないようにしようと思っています。本当に人前に立つことが好きなんだと、自分でも今回改めて思ったし、今後もっといろんな大きなステージに立ちたいとすごく思うので、50年後、100年後にISSINのダンスやばかったなって思わせるような、忘れられないダンサーになりたいです」