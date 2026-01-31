「CLOSE YOUR EYES」日本人メンバーのケンシンさん。ニコニコとかわいい印象ですがパフォーマンスが始まると一変！


大型サバイバルオーディション番組『PROJECT 7』から誕生した多国籍ボーイズグループCLOSE YOUR EYES。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・ギョンベの7人から構成されています。

4月にデビューすると6日後には音楽番組で一位を獲得、リリースした3つのアルバムは累計100万枚以上！

昨年末に開催された『第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS』ではIS Rookie賞を受賞し、2026年1月10日に台湾で開催された『第40回 Golden Disc Awards』ではなんとゴールデンチョイス賞を受賞しました。

2月に初の来日単独コンサートを控えるメンバーたちに今の気持ちや好きな食べ物について直撃インタビュー。

第6弾となる今回は日本・青森出身のケンシンさんのインタビューをお届けします。

■ケンシンさんインタビュー

--2月に初となる単独来日ツアーが控えていますが、意気込みはいかがですか？

ケンシンさん：初めてのツアーを日本で開催出来て本当にうれしいです。

僕が生まれ育った場所でCLOSERに直接会って、CLOSE YOUR EYESのステージをお見せできるのがドキドキしますし、楽しみです。

--リハーサルなどで印象的だったできごとはありますか？

ケンシンさん：練習中に休み時間になるたびにカフェで飲み物を頼むんですが、ミニゲームで誰が奢るか決めるのが小さな楽しみになっています。こういった些細な時間もチームワークを感じられて思い出に残ります。

--CLOSE YOUR EYES のお気に入りの曲を教えてください！

ケンシンさん：一番のお気に入りは 『SOB』です。今までやってこなかったスタイルで新しい姿を表現できるのが楽しく、聴いているだけでも自然とからだが動くアップテンポなところが魅力だと思います。ステージでお見せするたびに楽しみになる曲です。



--最近ハマっていることはなんですか？

ケンシンさん：写真をデコレーションするのにハマっています。気に入った写真にシールや文字を書いて、自分だけの雰囲気を作る過程が楽しいです。

--最近食べた韓国料理やお好きな韓国料理を教えてください！

ケンシンさん：最近はミヨクック(わかめスープ)とクッパをよく食べます。

寒い時期によく合うあたたかい食べ物なので練習や活動で疲れた心と体を休めて、また力をくれるような気がします。

--日本で必ず食べる！という日本の食べ物やおやつがあれば理由もあわせて教えてください。

ケンシンさん：日本のコンビニでは生ハムを必ず買うのにハマっています。特にアレンジはせずそのまま食べるのが好きなのですが、簡単だけど美味しくて日本だけで楽しめる味なので毎回買って食べています。

--オススメの韓国スポットを教えてください！

ケンシンさん：漢江です。昼と夜で雰囲気も違って、川辺を歩くだけでも爽やかな気分になります。

初めて漢江ラーメンを食べたときは感動するくらい美味しくて、是非一度は体験してみてほしいです。

＜コンサート概要＞

【東京】

2月10日(火)/2月11日(水・祝)

会場：Zepp Divercity(TOKYO)

【愛知】

2月13日(金)

会場：Zepp Nagoya

【大阪】

2月15日(日)

会場 : Zepp Osaka Bayside

※公演会場ごとに開演時間が異なります。

公演詳細はCLOSE YOUR EYES ジャパンオフィシャルファンクラブをチェックしてください↓

どんどん進化を遂げるCLOSE YOUR EYES 。ケンシンさんが振付けたダンスがある『X』はMVの再生回数2994万回を突破！どんどん挑戦する姿を見せていって欲しいですね。

【PROFILE】

ケンシン（KENSHIN）

韓国のオーディションサバイバル番組『PROJECT 7』から誕生した韓国・日本・中国人メンバー7人組のアイドルグループ「CLOSE YOUR EYES」唯一の日本人メンバー。

生年月日は2007年12月2日、出身地は日本・青森県。身長172cm。MBTIはENFJ（主人公型）。『PROJECT 7』では最終2位を記録。