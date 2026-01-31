地上波連続ドラマに出演中の桃月なしこ。

「チュートリアルの徳井（義実）さんとのダブル主演作なのですが、地上波連ドラ初主演ということで、自分にとってメモリアルな作品になっています。今後も演技のお仕事は続けていきたいですね。やってみたい役どころは、部下をいびる嫌な上司。なんかハマりそうだなと思って」

グラビアや演技の仕事で順調にキャリアを重ねてきた。

「デビュー当初はネガティブで、自分の外見になかなか自信が持てず、疲れることも。今は “自分が世界一かわいい” というマインドに切り替えて、生きやすくなりました。SNSなどでネガティブなコメントを見ても『それってあなたの感想ですよね』と思って受け流しています。おかげで、ここ2、3年でスタッフの方や応援していただいている方からは『明るくなったよね』とおっしゃっていただけるように。今年もポジティブに突っ走ります！」

ももつきなしこ

30歳 1995年11月8日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者になった。現在、地上波連続ドラマ初主演となる『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪、毎週水曜24時〜ほか）が好評放送中。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」も好評だ。そのほか最新情報は、公式X（@nashiko_cos）、公式Instagram（@nashiko_cos）にて

※最新デジタル写真集『Queen of Beauty』が発売中！