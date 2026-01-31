石崎ひゅーい 6thアルバムのタイトルが決定！「改めて自分の夢や理想を見つめ直して感じたことを形にしたアルバム」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月18日にリリースされる石崎ひゅーいの6枚目アルバムのタイトルが『Tokyo City Lights』に決定した。

■TVドラマ『いつか、ヒーロー』の主題歌「HERO」など全10曲を収録

1月31日に北海道・帯広 MEGA STONEにて開催された『石崎ひゅーい TOUR 2025-2026 Season2 -Acoustic Set-』のファイナル公演で発表された。

MCのなかで石崎は、アルバムのタイトルを発表し、「故郷を離れて東京に出てすっかり大人になった今、改めて自分の夢や理想を見つめ直して感じたことを形にしたアルバムになりました。大人になると、若い頃とはまた違った悩みや葛藤がそれぞれの人生にあるかと思いますが、少しでもそんな毎日へのエールになったらうれしいです」と語った。

アルバムのジャケット写真とアーティスト写真も公開。

アルバムには、TVドラマ『いつか、ヒーロー』の主題歌「HERO」や、SIX LOUNGEのヤマグチユウモリとのコラボ楽曲「someday」などに加え、あらたに書き下ろした楽曲を含めた全10曲が収録される。

今回の発表に伴い、夏に開催予定の東阪ホールツアーのタイトルも『石崎ひゅーい LIVE 2026 -City Lights-』に決定。ツアーは7月4に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、7月25日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。現在チケットオフィシャル2次先行が受付中だ。

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

ALBUM『Tokyo City Lights』

■関連リンク

アルバム詳細はこちら

https://www.ishizakihuwie.com/news/archive/detail.html?id=580681

ツアー詳細はこち

https://www.ishizakihuwie.com/news/archive/detail.html?id=580620

石崎ひゅーい OFFICIAL SITE

http://www.ishizakihuwie.com/

■【画像】ホールツアー『石崎ひゅーい LIVE 2026 -City Lights-』のビジュアル

■【画像】アルバム『Tokyo City Lights』のジャケット写真