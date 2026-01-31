2025年公開の映画『お嬢と番犬くん』と『青春ゲシュタルト崩壊』に出演。さらに同年末には短編映画『宍の涙』で初主演を務めるなど、いま最も注目を集めている若手女優の蒔埜ひなが、初の写真集を発売する。沖縄で撮影された写真集のタイトルは『環の光』。清純派女優のイメージに合うタイトルだが、ほかにもさまざまな案があったという。

「『環の光』というタイトルには “まきの” という言葉が含まれているのですが、同じく私の名前に関連するものとして、『Blume』というものを考えていました。Blumeとはドイツ語で “花” を意味する言葉なんです。蒔埜という芸名は植物学者・牧野富太郎に由来してつけたものなので、植物に関するものを絡めたタイトルもいいかなって。雑踏のなかでも力強く咲く花は、私が自身に持つイメージと重なると思ったのですが、ちょっと体育会系っぽさが出ちゃっていましたね（笑）」

気恥ずかしそうに笑う彼女に、写真集撮影の思い出について聞くと。

「特に印象的なのは黒のランジェリー撮影です。予定にはなかったのですが、うっかりホックを外してしまって、それによって逆にとてもいい写真が撮れたんです！ どんなカットになったか、ぜひ見て確認していただきたいです」

まきのひな

21歳 2004年2月12日生まれ 高知県出身 T165 血液型：AB型 趣味：カメラ、絵を描く、体を動かす、ピアノ、豆苗栽培 特技：スポーツ全般 高校時代には春高バレーに出場。2023年、「ミスオリエンタル日本大会」に出場し特別賞を含む計8賞を受賞。2024年7月に芸能界デビュー。TikTokの「バレー部あるある」動画で話題となる。映画『お嬢と番犬くん』にて八木役＆バレー指導、映画『青春ゲシュタルト崩壊』に御岳役で出演。短編映画『宍の涙』では正木梨花役として主演を演じた。そのほか最新情報は、公式X（@heedacha）、公式Instagram（@heedacha）、公式TikTok（@hina_volleyball_）にて

※蒔埜ひな1st写真集『環の光』（光文社）は2月12日（木）発売！

※同日、2月12日に発売記念お渡し会イベントを開催！

会場：書泉グランデ7階（東京都千代田区神田神保町1-3-2）

開始時間：18:00

写真・U-YA

スタイリスト・塚田さくら

ヘアメイク・澤田果歩（GiGGLE）