「みんな同じポーズで笑っちゃいました」「可愛すぎて笑いが止まらないｗ」と笑いを誘うことになったのは、大きな物音が続き、猫ちゃんたちの間で『やんのかポーズ』が広まった光景。次々とやんのかポーズが連鎖していく光景が、36万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：大きな物音が連続で続いた結果、子猫たちが…まさかの『やんのかポーズの連鎖』】

大きな物音に驚く猫ちゃんたち

可愛らしいポーズでたくさんの笑顔を届けているのは、Instagramアカウント『nekodea＊宿と猫』に投稿された、ある日の猫ちゃんたちの光景。この日、保護猫ボランティアをしている投稿者さんは、猫ちゃんたちのお世話をしていたそう。その際に、物を落としてしまい大きな音が出てしまったのだとか。すると、子猫たちは「ガシャン！」という大きな物音に驚いたのか、緊張した面持ちに。

大きく目を開いて「なんだ！？」と警戒していたといいます。

そこに雷の音も聞こえてきて…

大きな物音を聞いて警戒態勢になった子猫たち。そして次の瞬間…外がピカッと光り、ゴロゴロという大きな音まで聞こえてきたそう。悪天候がたたって、外で雷が鳴り始めたのでした。大きな音が続いて鳴ったことで、猫ちゃんたちの警戒は頂点へ。背中を丸めて毛を逆立たせ、『やんのかポーズ』をとっていたといいます。

「大丈夫だよ」と教えてあげたい気持ちもあるものの、その可愛らしい姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

次々と広まる『やんのかポーズ』に爆笑

そんな子猫たちの可愛らしい『やんのかポーズ』にほっこりしていると、事態はさらなる展開へ。なんと、大きな物音が続いたうえに仲間の猫ちゃんが『やんのかポーズ』を始めたことで、他の猫ちゃんたちにも『やんのかポーズ』が連鎖していったのでした。

なかには、状況がよく分かっていないものの、他の猫ちゃんに釣られてとりあえず『やんのかポーズ』を始める子もいたとのこと。まるでコントのようなその光景に、思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

子猫たちの間で『やんのかポーズ』が広まっていく光景は、たくさんの人へ笑顔を届けることに。「クロちゃんズだけかと思ったら全員だったｗ」「ビックリの連鎖面白いですｗ」といった感想や、「みんなで『やんのかー！』なのはなかなか見られないですね」と、その光景を楽しむ人が続出することとなったのでした。

Instagramアカウント『nekodea＊宿と猫』では、そんな猫ちゃんたちの楽しく賑やかな日々や、保護猫ちゃんの成長記録が投稿されています。遊び盛りの子猫の愛らしい姿や、投稿者さんと一緒に暮らす愛猫ちゃんたちの優しい一面に癒されます。

猫ちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nekodea＊宿と猫」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。