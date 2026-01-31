この価格でいいのッ！？（驚）【ダイソー】集めたくなる可愛さ♡「ズートピアグッズ」

大人気のディズニー映画『ズートピア』の人気キャラクターたちが、【DAISO（ダイソー）】からお手頃価格で登場しています！ ニックやジュディの表情豊かなデザインが魅力で、どのアイテムも見ているだけでハッピーに。普段使いはもちろん、コレクションとしても楽しめます。今回は、実用性とかわいさを兼ね備えたおすすめアイテム3選と、おまけに見逃せないサンリオグッズもご紹介します。

爽やかカラーが可愛い「スライダーケース（ズートピア）」

ペパーミントグリーンを基調とした小物ケースは、フロントが透明で中身が見やすく、実用性抜群です。走るキャラクターたちのデザインが元気をくれるようで、使うたびに気分が上がります。リップやばんそうこうなど、ちょっとしたアイテムを整理するのにちょうどいいサイズ感。バッグにつけてもかさばらず、ミニマムに可愛さを楽しめそうです。

遊び心たっぷりの「キーホルダー（ニック／ ジュディ）」

表情豊かなキャラクターとアイコニックなモチーフがセットになったキーチャームは、思わず笑顔になる可愛さ。やわらかいラバー素材で軽く、バッグやポーチに付けるだけでアクセントになります。キャラクターと肉球のチェーンが別々に外せる仕様なのも、嬉しいポイント。お気に入りのバッグや鍵に付ければ、毎日のお出かけがもっと楽しくなりそうです。

劇中のドーナツがポーチに！「ダイカットポーチ（ズートピア）」

物語の世界観をそのまま再現したようなポーチは、ふっくらとしたドーナツ型デザインが目を引きます。カラフルなトッピングとキャラクターの姿がなんとも愛らしく、眺めているだけで癒されそう。厚みのあるクッション仕様で中身をしっかり守ってくれるので、イヤホンやアクセサリーの収納にもぴったり。見た目以上に使いやすいアイテムです。

おまけ！ ふわふわの癒しキーホルダー「クッションキーホルダー KT ウインク」

ズートピアグッズとあわせてチェックしたいのが、サンリオキャラクターのクッションチャーム。中綿が入ったふわふわの触り心地で、手に取るだけでほっとする癒し系アイテムです。ウインクする表情や星形のチェーンなど、細部のデザインまでとってもキュート。シリーズで集めたくなるかわいさで、プレゼントにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里