グラビアアイドル・女優の桃月なしこが、27日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】連ドラ主演女優が魅せる“純白”&マシュマロ

桃月はコスプレイヤーとして圧倒的なビジュアルで人気となり、グラビアなどモデル活動を中心に活躍。現在放送中のドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪）で地上波での連続ドラマ初主演を務めるなど、俳優としても活動の幅を広げている。



同号では表紙&巻頭グラビアで登場。「高嶺の純白」をテーマにしたグラビアを展開し、王道の白い水着ショットやランジェリーショットを披露した。胸元からは自慢のマシュマロボディをのぞかせた。



自身のX（旧ツイッター）では「お久しぶりのFLASH！清楚な美しさ、大人の上品さをテーマに撮影してもらいました！私のイメージとかけ離れてるけど大丈夫か？」と投稿してアピール。大胆衣装でウインクするオフショット写真も公開した。



同号では人気グラビアアイドルの桃月の他にも、羽瀬レイナ、河本景、あまつまりな、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、永島優美、星名美津紀が登場する。



（よろず～ニュース編集部）