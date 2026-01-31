香港で30日に日本人男性が多額の現金を奪われた事件で、香港警察は、逮捕した6人のうち、実行犯の2人は日本人だったと明らかにしました。

香港警察によりますと、30日午前、香港の繁華街にある両替店前の路上で現金およそ1億9000万円を運んでいた20代と50代の日本人男性2人が2人組の男に襲われ、およそ5100万円が入ったリュックサックを奪われました。

警察は監視カメラの映像などから、およそ6時間後に空港から出境しようとしていた男女3人を逮捕しました。このうち男2人は実行犯で、日本人だということです。

また、被害を申告していた20代の日本人の男も犯行グループに情報を提供したとして逮捕され、別の仮想通貨の交換業者の従業員2人も交換に協力した疑いで逮捕されたということです。

香港警察は1100万円を超える現金を回収しましたが、一部はすでにほかの通貨に両替されたとみられています。

この前日には東京の羽田空港で現金およそ1億9000万円が奪われそうになる事件があり、ここで襲われた男性らが渡航先の香港で再び現金を奪われていたとみられていますが、香港警察は、「関係機関と連絡を取り、関連を調査している」としています。