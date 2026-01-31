衆院選公示後初めての週末を迎えた３１日、与野党の党首は各地で演説し、党が重点的に掲げる政策を訴え、支持の拡大を図った。

高市首相（自民党総裁）は横浜市での街頭演説で「日本は海外に投資し、国内投資を怠ってきた。日本経済はまだまだ強くなれる」と述べ、高市内閣が打ち出した「責任ある積極財政」の意義を強調した。

日本維新の会の吉村代表は川崎市の演説で「維新は政策の大きな転換を図る。社会保険料を下げる改革を進めるためにも推進力が必要だ」と力を込めた。

中道改革連合の野田共同代表は埼玉県入間市でマイクを握り、首相による衆院解散を「（新年度）予算の年度内成立を諦め、国民の暮らしを後回しにしている」と重ねて批判し、同党が主張する「生活者ファースト」をアピールした。

国民民主党の玉木代表はさいたま市で街頭に立ち、「与党だけでは正しい目的地にたどり着かないし、回り道ばかりする。正しい目的地に最短で到着するため、国民民主を伸ばしてほしい」と語った。

参政、共産、れいわ新選組、減税ゆうこく、日本保守、社民、チームみらいの各党党首らも各地で支持を呼びかけた。