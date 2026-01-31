◇照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲◇31日◇東京・両国国技館

【映像】照ノ富士、“そっくり”な息子と最後の土俵入り

31日、第73代横綱・照ノ富士（現・伊勢ヶ濱親方）の「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」が両国国技館で行われ、最後となる横綱土俵入りに3歳の愛息子・照務甚（てむじん）くんが登場。父に瓜二つの愛らしい姿と、現役横綱に抱っこされる異例の光景に「口元そっくりで可愛い」「将来の横綱」とファンが熱視線を送る一幕があった。

館内が最も厳かな空気に包まれる横綱土俵入り。しかし、東の花道から姿を現した第73代横綱・照ノ富士の隣には、小さな影があった。綱を締めた横綱に手を引かれ、緊張した面持ちで歩を進めるのは長男のテムジンくん。

土俵下に辿り着くと、照ノ富士はテムジンくんを力強く抱え上げ、満員の観客に披露。このサプライズに館内からは大きな「どよめき」と、割れんばかりの拍手が鳴り響いた。

さらにファンを驚かせたのは、土俵入りの陣容だ。露払いには横綱の大の里、太刀持ちには豊昇龍と、現役の2横綱が脇を固める極めて豪華な顔ぶれ。儀式の最中、父が力強く四股を踏む間、露払いの大の里がテムジンくんを優しく抱っこする姿が映し出されると、視聴者からは「抱っこの里かわいかった」「子持ちの大の里ｗ」と、巨漢横綱が見せた意外な姿に反響が殺到。また、土俵入りを見つめるテムジンくんの表情に対し「息子さん口元そっくりで可愛い」「テムジン最初の土俵入り」「大人しくてえらい」などの声も相次いだ。

土俵入りを終え、大の里からテムジンくんを受け取った照ノ富士は、再び愛息の手をしっかりと握り、花道を退場。現役時代は圧倒的な存在感を放った横綱が、最後に見せた「父」としての表情と、次世代への継承を感じさせる異例の光景に、最後までファンの視線は釘付けとなっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）