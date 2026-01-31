2月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙。選挙で浮かび上がる社会の課題を、新潟の現場から見つめます。



「物価高×選挙」……豪雪地の「移動スーパー」に密着すると、物価高のいまが見えてきました。

◆移動スーパー「魚沼マルシェ」

“今季最長寒波”の影響で雪が降り積もった先週の魚沼市。



スーパーの開店前……店内で商品を選んでいたのは、移動スーパー「魚沼マルシェ」を営む武川学さん・43歳です。





◆積雪2メートル超える

【移動スーパー「魚沼マルシェ」 武川学さん】「カートを使ってやる方もいるみたいなんですけど、私は自分でぱーっと行った方が早いと思うので」豆腐に納豆、そしてジュース、冷蔵品から、保存の効くお菓子も。素早くカゴに入れていきます。【 武川学さん】「その曜日のお客さんの好み。今日、このうどんが好きな方がいて、毎週4つ買っていただいているので毎週持っていく」お盆と年末年始の時期を除いて、月曜日から金曜日の平日は、この作業を欠かさず行っています。地域の食卓を支えています。【武川学さん】「スーパーに負担をかけさせないため、なるべくできることは全部自分でやっている」商品選びからレジ打ち、配達まですべて一人でこなします。この日は提携するスーパーから、カゴ12個分もの商品を仕入れました。雪が降りしきる中、お客さんの元へ出発です。

向かったのは魚沼市の小出地区。積雪は2メートルを超えています。



常連客の家の前に到着しました。



【武川学さん】

「豆腐大丈夫ですか？」



この地で10年以上一人暮らしだという90代の女性。



【利用客】

「ほとんど街では買い物をしていません。ひとりだからね」



300品以上の商品をのせた「魚沼マルシェ」が女性の暮らしを支えています。



【武川学さん】

「1番最初のお客さんで丸6年、6年くらいですね、もう」



【利用客】

「気楽での何年もの付き合いだから」

◆進む過疎化や高齢化

地域に信頼されている武川さん。神奈川県出身で、2015年に「地域おこし協力隊」として妻の地元の、魚沼市に赴任しました。そして任期を終えた2018年に移動スーパー「魚沼マルシェ」を開業。



小学生のサッカーチームのコーチも務めながら、買い物に行くのが困難な高齢者の家などを中心に1日、20軒から30軒ほどをめぐります。



【武川学さん】

「地域を回っていると都会の方に比べて過疎化とか高齢の進みが早い。どうしても買い物が不便なところがあると思うので、そういった方に買い物できる環境をつくっていくことが、大事だと思っている」

◆長引く物価高

楽しみながら仕事に励んでいるという武川さん。……ですがいま、開業当初と比べ、気がかりなことがあると話します。



【武川学さん】

「世間的に物価が上がっているので、結構上がっているというのは私も自分で販売していて感じますよね」



グラフは全国の世帯が購入する商品やサービスの平均価格をまとめた、「消費者物価指数」の推移です。



2020年を100とした「総合指数」は年々上昇…



5年間で13ポイントアップしていて、長引く物価高を物語っています。



27日に公示された衆議院選挙。各党ともに「物価高対策」を公約に掲げ、「消費税」のあり方、減税した場合の財源なども争点となっています。

◆仕入れ値は去年の約1.3倍に

物価高の影響は豪雪地の移動スーパーにも……仕入れ値は去年から1.3倍ほど上がっている感覚だといいます。



買い物はすべて「魚沼マルシェ」でまかなうという80代の女性は……



【利用客】

「（物価高）感じます。やっぱり1回の（値段）が違うから。全然違う。1回につきやっぱり1000円から1500円も違うよね。一番かかるのは電気とか、そういうのだろうな」



一方、期限付きの減税については疑問も。



【利用客】

「急に消費税上げますなんて言って、ぱっと上げた時にえー！と思うかもしれないな」





週1回「魚沼マルシェ」を利用している小川ユキさん・90歳です。



【小川ユキさん】

「これもおいしいんだよ」



【武川学さん】

「ギョーザね レンジでチンだからね」



96歳を迎えた夫の昌彦さんと60代の息子とともに、雪深い魚沼の地で暮らしています。



【小川ユキさん】

「やめちゃって そば屋。美味しかったんだけどね」



【夫・昌彦さん】

「56年やったよな」



15年ほど前、昌彦さんの体が不自由になったことをきっかけに、半世紀以上続けたそば店を閉めました。



その後は、年金頼りの生活を続けています。家族で支え合って暮らしていますが、その暮らしは決して楽ではありません。



【小川ユキさん】

「きょうは3500円買ったんだけど、それくらい買うとお金がなくなる。消費税はとらないでくれればいいけど」

◆重くのしかかる物価高

地域を支えている武川さん。しかし、行政から受け取れる補助金はガソリン代の一部のみ……去年購入した2代目の軽トラックも自費で負担しました。



物価高が重くのしかかります。



【武川学さん】

「車は雪深い所にも行きますので、車の修繕費もすごくかかる。そこはすごく厳しい所が正直ある」



それでも自分を待つお客さんのためハンドルを握り続けます。



【利用客】

「おととし車の免許を返しちゃったから。86（歳）だからね。いっぱいいろんなもの持ってきてくれるから助かる」



【利用客】

「いい男でしょ。楽ですね～こういう日は特にね。なくてはならない」



【武川学さん】

「毎日いろいろなお母さん・お父さんとお話しできて、日常の中に溶け込んでいるのでお互いに……義務感は特にない。楽しくやってるので。義務感でやると逆にいい仕事ができないと思いますのでどちらかというと毎日の日々の活力にしてやっています」



移動スーパーにも影響が広がる物価高。



真冬の総選挙を経て世の中はどのように変わるのでしょうか？