おじいちゃんおばあちゃんLOVEな犬→玄関先で声が聞こえただけで…無償の愛を感じる光景が18万再生「純粋で心底可愛い」「うちにも来て」
おじいちゃんおばあちゃんが大好きすぎる柴犬さん。玄関先で声が聞こえただけであふれる愛は止まらない…！？その後の愛おしい行動は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破。「心底かわいい」「ヒコーキ耳♡」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：おじいちゃんおばあちゃんLOVEな犬→玄関先で声が聞こえただけで…無償の愛を感じる光景】
大好きな人のおうちを訪れた柴犬さん
Instagramアカウント「shiba_hachi110」に投稿されたのは、柴犬の女の子「はち」ちゃんがおじいちゃんおばあちゃんのおうちを訪ねたときの一コマ。
足を拭くために玄関先で待機していたはちちゃんですが、すでに体はウズウズ…。ここがおじいちゃんおばあちゃんのおうちだと完全に理解している模様。飼い主さんの『まだだよ』という言葉も聞こえているのかいないのか…。
すると、奥からおばあちゃんの声が聞こえてきました。こうなるとはちちゃんの興奮はMAX！尻尾はブンブン、お耳はぺったんこ、居ても立っても居られない様子。感情が高ぶりすぎて小刻みに震えていたとか…！勝手に中に入ってはいけないと分かっているのでしょう、おばあちゃんがきてくれるのを健気に待っていたとか。
おばあちゃん愛が止まりません♡
おばあちゃんの姿が見えると、もう気持ちを抑えることができません。バンザイのような前のめりで『おばあちゃ～ん！』と再会を喜ぶはちちゃんは、勢いそのままに思わず中に入ってしまったとか。
おばあちゃんは「どうぞ！」と優しく歓迎してくれ、「おちっこ、漏れたか？」とはちちゃんに声をかけたそう。何とかうれしょんはせずに済んだそうですが、それほどおばあちゃんのことが大好きなのですね。
まっすぐで嘘のない「大好き」を伝えるはちちゃんの姿には、家族の絆や無償の愛を感じます。こんなに相思相愛なんて羨ましい限りですね…！
おばあちゃんLOVEなはちちゃんの姿には「うれちぃ～♡」「超絶にかわいすぎ」「うらやましいなぁ」などのコメントが寄せられています。
電話越しのおばあちゃんに…？
はちちゃんとおばあちゃんとの心温まる別投稿もご紹介！この日、おばあちゃんが電話越しにはちちゃんに呼び掛けてみると、瞬時に反応し戸惑ったように電話を見つめていたとか。きっと「声は聞こえるのに…」と不思議に思ったのでしょう。
すると急にその場から立ち去ったはちちゃん。どうしたのかと思ったら、なんとおもちゃを咥えて再登場…！最近買ってもらった新作おもちゃを飼い主さんが持つ携帯電話の目の前でポトリ、と落としたといいます。さらに相棒のおもちゃも加わって電話の前にはおもちゃがふたつ転がっていたそう。
ワンコは大好きな人に自分のお気に入りを見せるのだといいます。自分の好きなものを大好きな人にも見せてあげたい…という気持ちゆえの行動だそうです。見ているご家族も頬が緩んでしまうほど、おばあちゃん愛が伝わるはちちゃんなのでした。
Instagramアカウント「shiba_hachi110」には、はちちゃんの愉快な日々が投稿されていますよ。癒しをもらいにぜひ覗いてみてくださいね！
写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_hachi110」さま
執筆：anrai0419
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております