◆卓球 全農杯 全日本選手権 ダブルスの部 第３日（３１日・豊田市総合体育館）

女子シングルス、ジュニア女子を制している張本美和（木下グループ）が史上初の４冠へ「あと３勝」に迫った。松島輝空（木下グループ）と組む混合ダブルスで準々決勝と準決勝を制し、長崎美柚（木下アビエル神奈川）との女子ダブルスも準決勝に進んだ。

混合ダブルスは苦しい試合を乗り切った。小林広夢（ファースト）、出沢杏佳（レゾナック）との準々決勝は２ゲーム先取から追い付かれたが、最終ゲームを１１―６で奪取。「点数的にも内容的にもすごく苦しい展開だったけど、乗り越えられて良かった」。準決勝は吉村和弘（ケアリッツアンドパートナーズ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組を３―０で退けた。

女子ダブルスは準々決勝で塩見真希、山崎唯愛（サンリツ）組に３―０で勝ちきった。史上初の快挙への期待は高まるが「もちろん目指しているけど、難しいことは自分でもよく分かっている。思いが強すぎてもプレーに影響が出てしまうので、悔いなく全力でやれたらいい。特に女子ダブルスはまだ準決勝。大藤選手と横井選手も強いので、まずはそこを頑張りたい」。２月１日の大会最終日は大藤沙月、横井咲桜（ミキハウス）組との女子ダブルス準決勝から始まる。１７歳は足元を見据え、目の前の１試合に集中する。