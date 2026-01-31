【ワシントン＝阿部真司】米連邦政府の暫定予算（つなぎ予算）の期限切れに伴い、米東部時間３１日午前０時（日本時間同日午後２時）、政府機関の一部が閉鎖された。

不法移民への強引な取り締まりで批判される移民・関税執行局（ＩＣＥ）を管轄する国土安全保障省の予算案に野党・民主党が反対し、ぎりぎりの交渉が続いたが、期限までに成立できなかった。

上院は３０日、国防総省や運輸省などにまたがる２０２６会計年度（２５年１０月〜２６年９月）の予算案と、同案から切り離した国土安全保障省の新たなつなぎ予算案を賛成多数で可決した。予算案の切り離しは民主党が要求したもので、内容が修正されたため下院での再可決が必要となったが、休会中で採決できなかった。下院は２月２日に再開する。

上院で可決された国土安全保障省のつなぎ予算は２週間の限定で、期間内に与野党が移民対策での合意を目指す。民主党は現場の連邦捜査官にボディーカメラの装着を義務づけるよう求めている。

政府閉鎖は昨年１０〜１１月に続き、第２次トランプ政権で２度目となる。前回は過去最長の４３日間に及んだ。今回は短期間にとどまるとみられているが、先行きは不透明な面もある。