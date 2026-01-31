1月31日、東京競馬場で行われた10R・クロッカスステークス（L・3歳オープン・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、オルネーロ（牡3・美浦・宮田敬介）が勝利した。3/4馬身差の2着にハッピーエンジェル（牝3・美浦・武市康男）、3着に2番人気のフクチャンショウ（牡3・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:20.7（良）。

C.ルメール騎手

ダノンファンタジー半弟

C.ルメール騎乗の1番人気、オルネーロが2勝目をマークした。道中は行きたがるところを見せながらも馬群の中で我慢を強いられるレース運び。直線に向いてからは上手く馬群を捌いて抜け出すと、最後までしぶとい脚色で人気に応えた。同馬は阪神JFの勝ち馬・ダノンファンタジーの半弟。

オルネーロ 3戦2勝

（牡3・美浦・宮田敬介）

父：サトノダイヤモンド

母：ライフフォーセール

母父：Not For Sale

馬主：キャロットファーム

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 オルネーロ

2着 ハッピーエンジェル

3着 フクチャンショウ

4着 アスミル

5着 トミーバローズ

6着 スミッコディスコ

7着 ルージュダリア

8着 ホットゥトロット

9着 グッドピース

10着 アグネスクレスト

11着 フレンドモナコ

12着 ユウファラオ

13着 ランドスター

14着 ホワイトドラゴン

15着 ミルトベスト