「mushroom growth」の意味は？よく考えればわかるはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「mushroom growth」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「急激な伸び」でした！
「mushroom growth」は、急速な増加や急激な発展を指す表現です。
キノコが急速に成長する様子に例えられていますよ。
「After the company introduced a new product, there was a mushroom growth in sales.」
（その会社が新製品を発表した後、売上が急激に伸びた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部