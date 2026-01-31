「mushroom growth」の意味は？よく考えればわかるはず！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「急激な伸び」でした！

「mushroom growth」は、急速な増加や急激な発展を指す表現です。

キノコが急速に成長する様子に例えられていますよ。

「After the company introduced a new product, there was a mushroom growth in sales.」

（その会社が新製品を発表した後、売上が急激に伸びた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。