２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅルなどの鳥。（ドローンから、畢節＝新華社記者／楊文斌）

　【新華社畢節1月31日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県の草海国家級自然保護区では、オグロヅル、クロヅル、インドガンが越冬のため飛来し、活気ある光景が広がっている。

