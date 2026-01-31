ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 草海自然保護区に渡り鳥が飛来 中国貴州省 草海自然保護区に渡り鳥が飛来 中国貴州省 草海自然保護区に渡り鳥が飛来 中国貴州省 2026年1月31日 19時40分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅルなどの鳥。（ドローンから、畢節＝新華社記者／楊文斌） 【新華社畢節1月31日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県の草海国家級自然保護区では、オグロヅル、クロヅル、インドガンが越冬のため飛来し、活気ある光景が広がっている。２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅルなどの鳥。（畢節＝新華社記者／楊文斌）２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅル。（畢節＝新華社記者／楊文斌）２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅルなどの鳥。（ドローンから、畢節＝新華社記者／楊文斌）２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅルなどの鳥。（畢節＝新華社記者／楊文斌）２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅルなどの鳥。（ドローンから、畢節＝新華社記者／楊文斌）２９日、草海国家級自然保護区で越冬するオグロヅル。（畢節＝新華社記者／楊文斌）２９日、草海国家級自然保護区の上空を舞うオグロヅル。（畢節＝新華社配信／沈光勇） リンクをコピーする みんなの感想は？