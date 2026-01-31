３０日のＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」に、衝撃の２人が特命局長として出演した。

ダークスーツを着た長州力と武藤敬司。冒頭スタジオに登場し、観客がどよめいている場面からスタートした。

長州が「えー、さて…探偵ナイトスクープの時間がやってきました」とオープニングの局長フレーズをスローペースで読み上げて挨拶をし、武藤が「イヤァー！武藤敬司です」と挨拶した。探偵田村裕が長州のスローな局長口上を「口上めちゃくちゃ上手で、正直もっとボロボロになると思ってました」と笑わせた。

テレビ画面の圧が凄い中、最初の依頼で８７歳の草野球の依頼文が紹介されると、武藤が「８７歳って、長州さんと同じくらい？」とイジり。長州がガン睨みで返すと、武藤が「…じゃないですよね」。長州が「始まったばっかりなのに、お前、やったなぁ！」と凄んで、探偵たちが「まだモメないでください！」と制して笑わせた。

ネットでもド迫力の出演が話題となり「長州と武藤だと…！？」「長州さん笑笑 すごい読んでる」「出てるｗ」「なんで武藤さん、長州さんコンビ？」「局長やってるｗ（武藤同伴）」「めちゃおもろい」「テレビつけたら『探偵ナイトスクープ』長州が探偵局長！？」「先週の騒動よりヤバいｗ」「局長が長州力と武藤敬司で爆笑」「えらいところ呼んだな…」と反応する投稿が集まった。