ドミノ・ピザのバレンタインが甘すぎる♡無料デザート付き限定セット

バレンタインの過ごし方が多様化する今、今年は“気負わず楽しむ”がキーワード。そんなムードに寄り添うのが、ドミノ・ピザの期間限定「バレンタインセット」です。ピザで満たされたあとに訪れる、甘くて幸せなデザートタイム。そのひとときを、おトクに楽しめるのが魅力。大切な人との時間にも、自分へのご褒美にもぴったりな、ちょっと特別であたたかなバレンタインを演出してくれます♡

ピザのあとに甘いサプライズ

「バレンタインセット」は、税込4,000円以上の注文で、対象デザート1品が無料になる期間限定のキャンペーン。ピザの満足感に“甘い幸せ”をプラスできるのが最大の魅力です。

外食よりもリラックスできるおうち時間に、出来たてピザとデザートを一緒に楽しめる贅沢感。カップルはもちろん、家族や友人同士、ひとり時間のご褒美にもフィットするセットです。

ブールミッシュから苺香る新作♡苺のクッキーサンドと苺フェス開催

選べる3種のご褒美デザート

無料で選べるデザートは3種類。「焼きたてフォンダンショコラ」は、外はさっくり、中からとろける濃厚チョコがあふれる大人向けの味わい。

「焼きたてカスタードパイ」は、サクサクの生地とやさしい甘さのカスタードが魅力で、幅広い世代におすすめです。

「ドミノシェイク リッチチョコレート（ホイップなし）」は、なめらかでコク深い飲み心地が特徴。気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

おうちバレンタインをもっと自由に

2026年のバレンタインは土曜日。外の寒さを気にせず、自宅でゆったり過ごす計画を立てている方も多いはず。ドミノ・ピザのバレンタインセットなら、準備いらずで“ごちそう感”と“特別感”を両立できます。

カカオ価格高騰の今だからこそ、無料で楽しめるデザートは嬉しい存在。いつもの日常に、ほんの少しの非日常を添えてくれます。

甘さを添えて、心に残る一日に

ピザの満足感に、選べる甘いデザートを添えたドミノ・ピザの「バレンタインセット」。形式にとらわれず、自分らしく楽しむ今のバレンタインにぴったりの提案です。

誰かと分け合っても、ひとりでじっくり味わってもOK。おいしさとおトクを同時に叶えるこの期間限定セットで、今年のバレンタインを少しだけ特別な思い出にしてみてはいかがでしょうか♪