“グラビア界 期待の新人”沢美沙樹、フレッシュな圧巻スタイル披露 『旬撮GIRL』で存在感
グラビアアイドルの沢美沙樹が、週刊SPA!発の写真集シリーズ第28弾『旬撮GIRL Vol.28』（発売中）に登場し、フレッシュな魅力と存在感を放つグラビアを披露している。旬の美女6人による撮り下ろしカットを収録した同作の中で、沢は瑞々しい表情と健康的なスタイルで誌面を彩っている。
【写真】“しろうさぎ”のような透明感 柔らか癒やしの白濱美兎
沢は2006年、東京都生まれ。ミスマガジン2024にエントリーしベスト16入りを果たした経歴を持ち、2025年1月にグラビアデビュー。その後、各誌に掲載されるなど、期待の新人として注目を集めている存在だ。透明感あるビジュアルと表現力が評価され、今後の飛躍が期待されている。
今作では夏のロケーションで撮影されたカットが多数収録されており、自然の中で見せるナチュラルな魅力が印象的だ。カラフルなビキニ姿で川へダイブするシーンでは、躍動感あふれる瞬間と無邪気な笑顔が重なり、見る者に爽やかな印象を与える。
さらに、濡れ髪のままカメラを見つめるカットや、レトロなコップを手にしたシーンなど、多彩な表情を披露。あどけなさの中に大人びた雰囲気も垣間見え、グラビアアイドルとしての可能性を感じさせる内容となっている。
同作には白濱美兎、都丸紗也華、高崎かなみ、麻倉瑞季、岡本彩夏らも登場し、現在のグラビアシーンを代表する顔ぶれが集結。沢のフレッシュな存在感が光る1冊
