◇スノーボードW杯パラレル大回転第9戦（2026年1月31日 スロベニア・ログラ）

予選が行われ、日本女子最多の冬季五輪7大会連続代表の竹内智香（42＝広島ガス）は26位で敗退した。すでに来月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪が現役最終戦になると発表しており、キャリア最後のW杯となった。

予選は1回目の序盤に減速するミスがあり12番手。巻き返しを図った2回目もタイムを伸ばせず、決勝トーナメントに進める上位16位以内を逃した。W杯での通算成績は236戦し、1勝を含む表彰台15回。2001年1月のデビューから、足かけ26年ものキャリアを積み上げてきただけに、「私が初めてW杯に出た時に生まれていない子（選手）がいっぱいいる。ルール、マテリアル、競技環境、いろんなものが変わっていく中で、最低限世界の舞台で戦えてきたことは誇りに思う」と晴れやかな表情で語った。

いよいよ6日後には現役最終戦となるミラノ・コルティナ五輪が開幕する。7度の出場は冬季大会では日本女子単独最多で、夏冬合わせても橋本聖子（現日本オリンピック委員会会長）と並ぶ偉大な記録。「アットホームな、こじんまりしたイメージ（の会場）。だからこそ、パブリックを身近に感じられると思うので、いい終わりの場所かなと思う」と話した。