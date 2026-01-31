日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏（36）が、31日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」（月1回、土曜午後4時＝関西ローカル）に出演。現役時代のトレードマークともなっていた「金のネックレス」について言及した。

番組では、中田氏が小料理屋のおかみに扮（ふん）したフリーアナウンサー有働由美子（56）とトーク。中田氏といえば、現役時代は首元に輝く金のネックレスが印象的だったが、有働が中田氏の首元を見て、「やっぱり中田さんというと金のネックレス。きょうはちょっと金じゃないなあと思って…」と疑問を口にした。

中田氏は「最近は、もう金はつけないかもしれないです」と明かし、「アクセサリーが好きっていうのもあるので、結構集めていた時期もありました」と話した。

有働から「1本いくらぐらいするんですか？」と問われると、「僕が持っている中で高いやつは、1600万円ぐらいですかね…ネックレス。1本です」と告白。これに、有働は「いくら金っていっても、そんなになるの？」と目を丸くした。

中田氏によると、ネックレスにはダイヤモンドがあしらわれ、重さも500〜600グラムほどあるそうで「1回だけ試合につけていったんですよ。重すぎてムリでした。だから試合では1回しかつけたことないです。めちゃくちゃ重いです」と苦笑い。

「ラッパーの人たちがよくつけているような感じのサイズ感なんですよ。その時は『かっこいいな。あ、いいな。試合でつけてたらかっこいいかも』って思ったんですけど、試合でつけられたもんじゃないですね」と笑いを誘った。

ほかにも1000万円を超えるネックレスを3、4本所有しているというが「今はもう、まったくあれですけど…」と使わなくなったことも明かした。

その理由について、「純粋に、あのぶっとい金ネックレスは、おしゃれではないっていう…気が付いたというか。僕は現役の時は、ぶっといのを2、3本つけて試合に出てたんで、1本じゃなく。ちょっとやりすぎてたなって」と笑っていた。