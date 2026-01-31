「全鳥取県民の妹」のキャッチコピーで知られるグラビアアイドルの白濱美兎さんが、週刊SPA!発の写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.28」（扶桑社）の表紙を飾りました。「柔らか癒やしのしろうさぎ」と題して柔らかな純白肌と透明感あふれる魅力を見せつけています。



【写真】憂いのある表情×マシュマロボディの白濱美兎さん

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズは本作で第28弾。今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載しています。



カバーガールを務めた白濱さんは高校生時代から人気を博し、各誌の表紙を席巻。今回も、弾けるフレッシュ果実のような甘くて、優しくて、癒し効果を放出される“しろうさぎ”ちゃんに大変身！ぴょんぴょん跳ねるようなグラビアです。麦わら帽子でお口をパァっと開くカットは、可愛すぎるの一言。ビキニ姿になれば、白くて柔らかい肌を大胆露出。砂浜ビーチで撮られた一枚では、挑むような目線と乱れた髪で一転して大人モードの表情に。心ざわつかせてくれるカットです。



裏表紙に登場するのは、妹・都丸亜華梨さんと共演した写真集『とまるtoとまる』を発売したばかりの都丸紗也華さんが務めており、ビーチバレーに挑戦しています。さらに菅沢美沙樹さん、高崎かなみさん、麻倉瑞季さん、岡本彩夏さんが集結しています。



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）