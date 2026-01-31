オルタナティブガールズユニット「月刊PAM」のデジタル限定写真集『NEXT ISSUE』（撮影：HIROKAZU、税込み2200円、ワニブックス）が配信が始まりました。



月刊PAMは宇都宮未来さんと船井美玖さんによる2人組ユニット。元ザ・コインロッカーズのメンバーとして活動後、2人が再集結し結成されました。ZINE（自主制作誌）の発行やデジタルコンテンツの配信など、音楽の枠に留まらないクリエイティブな活動を展開中です。



同作は、彼女たちがまとう独特な空気感をそのまま収めた一冊。ふとした瞬間の表情や2人の間に流れる時間を切り取った、映画のワンシーンのようなグラビアの連続です。音楽シーンのみならず、ビジュアル表現でも異彩を放つ彼女たちの世界観を表現したワンダーランドな作品となっています。



【月刊PAMプロフィル】

げっかん・ぱむ 宇都宮未来（1998年7月14日生まれ。兵庫県出身）と船井美玖（2001年4月27日生まれ。広島県出身）によるオルタナティブ・ガールズユニット。元ザ・コインロッカーズのメンバーとして活動後、2人が再集結しユニットを結成。楽曲リリースやライブ活動を精力的に行う傍ら、その独自のビジュアルセンスと世界観が各所で注目を集める。ZINE（自主制作誌）の発行や、デジタルコンテンツの配信など、音楽の枠に留まらないクリエイティブな活動を展開中。1stフルアルバム「MAGAZINE.」が好評配信中。