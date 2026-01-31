徳島県らしさを感じる「徳島県のお土産」ランキング！ 2位「鳴門金時ポテレット」を抑えた1位は？【2026年調査】
その土地の魅力を知る一番の近道は、その土地ならではの「味」に出会うことかもしれません。今回は数ある名産品の中から、地域の情景や個性が感じられるような、逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、徳島県らしさを感じる「徳島県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「徳島県といえば鳴門金時のイメージがあり、上品な甘さや食べ応えあるところがお土産に最適で魅力的だと感じた」（20代女性／神奈川県）、「徳島出身の友人が鳴門金時のスイーツをお土産にくれたことがあり、そのイメージが強いです」（30代女性／千葉県）、「徳島を代表するお菓子だから」（50代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「徳島といえば鳴門のうずしおのイメージ」（40代男性／神奈川県）、「徳島出身の友達に金長まんじゅうと鳴門うず芋は昔からあるお土産だよと教えてもらったから」（40代男性／宮城県）、「徳島は鳴門金時のイメージがすごく強いし、美味しいから」（20代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：鳴門金時ポテレット（イルローザ）／53票2位は「鳴門金時ポテレット」です。徳島の名産「鳴門金時」をぜいたくに使ったスイートポテトを、サブレ生地と合わせて焼き上げた洋菓子。お芋のホクホク感とバターの香りに、アクセントの鳴門産の塩がマッチした、徳島らしい優しい甘さが人気です。
1位：鳴門うず芋（栗尾商店）／56票1位に輝いたのは、伝統ある「鳴門うず芋」でした。厳選された鳴門金時を蒸かし、特製の蜜床に漬け込んで乾燥させた逸品です。芋本来の風味をいかした素朴ながらも奥深い味わいで、10〜翌4月頃だけの季節限定商品である点も特別感を高めています。
