TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナさん（18）のFLASHデジタル写真集「虹咲カリナ Colorful Days」がリリースされました。



【写真】王道の三角ビキニ！週プレ表紙も飾った虹咲カリナさん

2025年4月、グラビアデビューと同時に芸名募集をしたことが話題となった虹咲さんを撮りおろし！ 今回のグラビアでは、リラックスした寝起き姿や朝食をほおばる可愛らしい表情など、70P超の大ボリュームで彼女と一緒に休日の朝を過ごしている感覚を味わえる内容です。少女から大人へ――今まさにその階段を上ろうとしている彼女の輝きを目に焼き付けてください。



『週刊FLASH』（光文社）では、初の表紙巻頭ページを飾った虹咲さん。年相応のあどけなさとエキゾチックな美しさが同居する水着グラビアを、10ページにわたり披露。吸い込まれるような瞳で見つめる至近距離カットをはじめ、ヘルシーでしなやかなボディラインを捉えた水着ショットなど、彼女の魅力が満載です。



【虹咲カリナさんプロフィール】

にじさきかりな 18歳 2008年１月17日生まれ 愛知県出身 2025年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。ショートドラマや配信番組出演、アパレルのモデルなど、マルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は現在22万人超。最新情報は、公式X（@nizisaki_karina）、公式Instagram（@nizisaki_karina）