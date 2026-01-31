“マエノリ”ことモデルの前田典子が、２８回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。

前田は３１日にインスタグラムを更新し、「１月３１日は２８回目の結婚記念日 記念日プチ旅行へ」とつづり、夫婦での記念旅行の様子を公開。

投稿ではまず、「海を眺めながら朝ごはん トンビが飛んでいます」と、自然に囲まれた穏やかな朝のひとときを紹介した。

続けて、「ゴルフをしてから洲崎神社へお参り １５０段はある階段を上がりました 登りきると館山湾や富士山まで一望でき達成感あり ６０代まだまだイケる健脚万歳 御朱印は自分で日付けを入れるタイプでした」と、アクティブに記念日を楽しむ様子を報告。年齢を感じさせない健脚ぶりと達成感あふれるエピソードが印象的だ。

さらに翌日の行程についても触れ、「次の日は安房神社へお参り 後光がさすような写真撮れました 清々しいパワースポット これからもお互い健康第一に元気でゴルフできますように」と、夫婦の願いが込められたコメントを添えた。

旅の締めくくりには、「梅が咲いてました 水仙もキレイでした〜 孔雀が居いてめちゃキレイな色を見せてくれました」と、季節の花々や美しい自然との出会いも報告した。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「絵になるご夫婦」などの声が寄せられている。