◆バスケットボールＢ１リーグ第２１節 レバンガ北海道８８―８１越谷（３１日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区首位のレバンガ北海道が８８―８１で越谷を下し、ホームでの連勝を１３に伸ばした。シーズン勝利数も「２６」とし、早くも１７―１８年に並ぶチームのシーズン最多勝利タイ。主力のＰＦケビン・ジョーンズ（３６）がコンディション不良でベンチを外れ、ＳＧ富永啓生（２４）が９得点と抑えられるも、Ｃジャリル・オカフォー（３０）が２０得点１４リバウンドと奮闘した。

苦しいゲームを勝ち切ったトーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「外国籍選手が２人しかいない中で、かつベストな内容ではなかったが勝利できたことはうれしく思っている。チームで勝てた勝利」と振り返った。リードをしてもリズムに乗れず「越谷さんのディフェンスがよかった。富永にプレッシャーをかけて乗らせないところと、チームのストロングポイントのトランジションもスローダウンされた」と分析した。

シーズンも後半に入り、「富永とオカフォーを止めたら北海道に勝てるという簡単な状況にしないためにも、ベンチのパフォーマンスが鍵になってくる」とロイブルＨＣ。この日はベンチに入った１２選手全員にプレータイムを与え、ＰＧ／ＳＧ市場脩斗（２２）が第３Ｑに３ポイントを連続で沈めるなど勝利に貢献した。この先も続く首位争い。トップで走りきるため、戦いながらチームの底上げも続けていく。（山口 泰史）