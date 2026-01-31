日本ハムは３１日、キャンプイン前日に沖縄県名護市内のチーム宿舎で全体ミーティングを行った。新庄剛志監督は断トツでリーグ優勝するために、このキャンプでの強化ポイントを「チームプレーです。犠牲になる練習は結構多めにしていきたい」と明かした。

ソフトバンクから有原が復帰するなど、層が分厚くなった投手力には一定の手応えがある。一方で昨季までは「なんとかヒットが出なくても１点を取って守り切って勝つ。そういうところがファイターズには足りない」と指摘し「タラレバは嫌だが、ここでショートゴロを打ってくれていたら、という試合が何十試合かあったんで。もしかしたらサインを作るかもしれません」と予告した。

自己犠牲のサインの内容は「もう初球から詰まりながら転がしてくれ、と。前進守備してても初球から詰まらせる打ち方。（投球が）外に行ったら僕のせい。インコースが来るときにポンって出して」とイメージ。「サインを出すことによって集中力が増す。サードランナーの動きも変わってくるから。その１点ってめちゃくちゃ大きい。特に（試合の）最初とか投手有利。なかなか点数を取るのが難しいんで」と効果を説明した。

「あとはこの４年間で選手たちも分かってくれていると思うし。サインを出したときに、お願いしますという気持ちで。決めてくれと」と以心伝心の関係が構築できつつあることも背景にある。「できなかったら（メンバーから）外すしかない、これは。できる選手を使っていく」と厳しい姿勢を打ちだし「ごめんなさい、個々の成績はほとんど考えないでくれっていう年。優勝したら（年俸は）上がるから。だって活躍しないと優勝できないんだから」と理解を求めた。