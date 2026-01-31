５人組ガールズグループ・ＭＹＥＲＡ（マイラ）が３１日、都内で新曲「Ｃｒｕｓｈｐｒｏｏｆ！」（２月２日発売）のリリースを記念した、ファッションブランド「ＡＮＮＡ ＳＵＩ」とのコラボイベントを行った。

新曲は、同社の「リップスティック ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ」のイメージソングとなっている。「女の子だったら絶対に１度は通る」というブランドとのコラボが実現し、Ａｇｕｒｉは「率直にとてもびっくり。本当に光栄なことで、うれしい気持ちでいっぱいでした」と喜びを口にした。

「自分を守る」という思いが込められた、情熱的な一曲に仕上がったが、Ｒｉｒｉａはレコーディングを振り返り「本当に意味が分からないくらい高音パートがあった」とぶっちゃけ。それでも「レコーディングの時までには安定させて頑張った」と語り、この日がライブ初披露となった中、メンバーとともに力強い歌声を響かせ、ＳＴＹＥＲＡ（ステラ＝ファンネーム）を魅了していた。

この日はそのほか、ＡＮＮＡ ＳＵＩのリップスティックを用いてメイクデモンストレーションも実施。スクリーンにメンバーの顔がどアップで映されると、その美貌にＳＴＹＥＲＡからは思わず「かわいい〜…」と感嘆の声が漏れていた。

また５月３１日に東京・豊洲ＰＩＴでライブを開催することも発表。Ｈｉｍｅｎａは「最高に幸せな一日だった」と充実の表情で締めくくった。