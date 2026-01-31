相模原の今季キャプテン&副キャプテンが決定「全試合、全力で闘い抜くことを誓います」
SC相模原は31日、明治安田J2・J3百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。
キャプテンは今季もMF島川俊郎(35)に決定。副キャプテンはDF加藤大育(27)、MF中山陸(25)が担当する。
以下、クラブ発表コメント
■島川俊郎
「今シーズンもキャプテンを務めさせていただく事を、大変光栄に思います。
J2昇格という目標に向け、このハーフシーズンは非常に重要な戦いになります。
選手を代表し、全試合、全力で闘い抜くことを誓います。
共に闘ってください。」
■加藤大育
「この度、副キャプテンを務めることになりました。
責任ある役職に選んでいただいたことを、大変うれしく思います。
島川キャプテンを中心に、チーム全員が一つになり、同じ方向を向いて進んでいけるよう、チームを支え、導くことが自分の役割だと考えています。
副キャプテンになったからといって、自分自身が大きく変わることはありません。
ピッチ内でのプレー、ピッチ外での立ち振る舞い、その一つひとつに責任を持ち、より強いチームをつくるために行動していきます。
そのうえで、これまで以上の責任感を持ち、自分にしかできない役割を全うしていきます。」
■中山陸
「このたび、副キャプテンを任されました。
キャプテンを支えながら、チームコンセプトでもあるエナジーフットボール。走る、戦う、助け合うことを大切にしていきます。
どんな状況でも最後まで諦めず、ピッチに立つ全員が同じ方向を向いて戦えるチームを作っていきたいと思います。
サポーターの皆さまの声援を力に変え、結果で応えられるよう全力を尽くします。
百年構想リーグも熱い応援をよろしくお願いいたします。」
