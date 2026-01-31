京都FW原大智がザンクト・パウリ移籍!「夢を選ばせてもらいました」日本代表2選手とチームメイトに
京都サンガF.C.は31日、FW原大智(26)がザンクト・パウリ(ドイツ1部)に完全移籍することが決まったと発表した。今後メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ予定となっている。
原は2018年にFC東京でプロデビューした後、クロアチアやスペイン、ベルギーでプレー。2023年7月に京都へ加入し、昨季J1リーグ戦では34試合に出場して5得点を挙げた。
また、昨年7月のE-1サッカー選手権で日本代表デビュー。国際Aマッチ通算2試合に出場している。
移籍に際してクラブ公式サイトを通じ、「寂しさももちろんありますが、自分のヨーロッパで活躍するという夢を選ばせてもらいました。この選択をしたからにはサンガの選手で良かったと思えるようなプレーをして、また良い報告ができるよう全力で戦ってきます!」と語った。
ザンクト・パウリはブンデスリーガで現在17位。日本代表のMF藤田譲瑠チマとDF安藤智哉が所属している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW原大智
(はら・たいち)
■生年月日
1999年5月5日(26歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
191cm/84kg
■経歴
FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京-イストラ(クロアチア)-アラベス(スペイン)-シントトロイデン(ベルギー)-アラベス(スペイン)-シントトロイデン(ベルギー)-アラベス(スペイン)-京都
■出場記録(国内)
Jリーグ:181試合51得点
リーグカップ:7試合
天皇杯:7試合2得点
ACL:5試合
■コメント
FCザンクトパウリに移籍することになりました。
まずは2年半、本当にありがとうございました!
サンガでは、辛いことも楽しいこともどちらも経験し、本当に闘うたびに僕の大好きなチームになりました。
サンガならではの雰囲気があり、本当に居心地の良い、そして素晴らしい集団にいられたと感じています。
そんなチームを離れることは寂しさももちろんありますが、自分のヨーロッパで活躍するという夢を選ばせてもらいました。この選択をしたからにはサンガの選手で良かったと思えるようなプレーをして、また良い報告ができるよう全力で戦ってきます!
本当に2年半ありがとうございました!
また会える日を楽しみにしています!
