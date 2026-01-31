サッカー・ラ・リーガのRCDマジョルカに所属する浅野拓磨（31）が1月28日、自身のInstagramを更新し、私服ショットを公開した。投稿では「ランニングシューズなのに普段着で合わせてもめちゃくちゃかっこいい。」とコメントを添え、街中で撮影された全身コーディネートを披露している。

公開された写真には、カフェの前でコーヒーを片手に立つ浅野の姿が写されている。柔らかな色味のセーターにデニムを合わせ、足元にはランニングシューズを取り入れている。スポーティーなアイテムを取り入れながらも、街の雰囲気に自然となじむ着こなしが印象的で、リラックスした佇まいからはオフの穏やかな時間が感じられる。

【画像】街中で私服コーデを披露する浅野（画像は浅野拓磨公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「オーラが半端ない コーデもおしゃれ 応援してます！」「セーターめっちゃ可愛い シューズも合わせやすそう」「街に溶け込むカッコ良さ」「かっこいいです やばっ」といった称賛の声が寄せられている。