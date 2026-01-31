ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２６」が３１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。メンバーの小田さくらがインフルエンザに感染し、公演を欠席することを報告した。

Ｘでは「メンバーの小田さくらですが、昨夜遅くから発熱、悪寒、倦怠感などの症状がみられた為、抗原検査を行ったところ『インフルエンザＢ型』の陽性反応が認められました。よって下記コンサートを欠席させていただきます」と伝えられた。

なお、現在開催中の「Ｈｅｌｌｏ！ Ｐｒｏｊｅｃｔ ２０２６ ｗｉｎｔｅｒ」の広島公演（３１日）、福岡公演（２月１日）をそれぞれ欠席する。最後に「急なご報告となりファンの皆様ならびに関係各位にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同公演は事務所所属の全グループが出演するコンサートツアーで、今月２日からスタート。２９日には「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の段原瑠々、「つばきファクトリー」の河西結心、「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」の江口紗耶がインフルエンザＢ型と診断。３０日には「ロージークロニクル」の小野田華凜、「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤ」の西田汐里、「つばきファクトリー」の小野瑞歩、「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の川嶋美楓の４人も同じくインフルエンザＢ型のと報告された。広島、福岡公演の欠席が伝えられた。

なお「つばきファクトリー」の小野田紗栞は咽頭炎、「モーニング娘。’２６」の野中美希は腰椎椎間板ヘルニアで同じく公演を欠席する。