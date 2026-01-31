ハリウッドスターのドウェイン・ジョンソンことザ・ロック（５３）の長女で、米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴのＧＭを務めてきたエイヴァ（シモーヌ・ジョンソン＝２４）が３０日、自身のインスタグラムで退団を表明した。

「先週の火曜日が、ＮＸＴおよびＷＷＥでの私の最後の試合となりました。これまで応援し、見守り、支えてくださった全ての方々に感謝申し上げます。契約を更新しない決断は非常に苦渋の選択でしたが、これは私の人生における新たな転機でもあります。エイヴァとして活動できたことは光栄でしたし、誇りに思います」とポスト。２７日に米国で放送されたＮＸＴへの登場を最後に、契約を更新せず、世界最大団体を離脱するとした。

ロック様と最初の妻との間に生まれたシモーヌは、２０２０年２月からＷＷＥパフォーマンスセンターでプロレスラーとしてのトレーニングを開始。ＷＷＥと契約して、曽祖父ピーター・メイビア、祖父ロッキー・ジョンソン、父ロックと続く名門アノアイ一族の４世レスラーになった。身長１７８センチの体格もあって、大きな期待と注目を集めた。

２２年１０月にはＮＸＴで、ユニット「スキズム」のメンバー「エイヴァ・レイン」として初登場。２３年４月に混合８人タッグマッチでデビューした。黒星を喫したが、同年６月の６人タッグ戦では初勝利を挙げた。８月にはアイビー・ナイルを相手に初のシングル戦に挑むも敗戦。２４年１月にはＮＸＴのＧＭに就任した。以降はＧＭ職に徹してバックステージで活躍し、リングで試合をすることはなかった。テレビマッチ３試合にハウスショーでの試合を含めても、ＷＷＥでのキャリアは６試合で終了した。

エイヴァは今後については明かしていないが、父のロック様はハリウッドスターに加え、ＷＷＥの親会社ＴＫＯの重役を務めるなど多方面で活躍している。果たしてロック様のまな娘は、次にどんな選択をするのか。