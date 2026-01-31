【GUのパーカー】が40・50代にもおすすめ！ 大人はこう着たい「最旬カジュアルコーデ」
王道カジュアルアイテムのパーカ。40・50代がおしゃれに着こなすにはどうしたらいい？ そんな悩みは、ちょっとした工夫で解決できそうです。今回は【GU（ジーユー）】の肉厚パーカを使った、おしゃれスタッフさんの着こなしをご紹介します。
大人が選ぶならフルジップ & ヘビーウェイト
【GU】「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ」\3,990（税込）
厚みのあるスウェット生地を使用したパーカはハリが出やすく、体のラインを拾いにくいのがポイント。フードの立ち上がりもよさそうです。こちらのパーカはフードの紐がなく、カジュアルさが控えめな印象。抜けのあるカジュアルを楽しみたい大人世代におすすめのアイテムです。
コートインで完成する大人のきれいめカジュアル
パーカを大人っぽく着るなら、きれいめアイテムと組み合わせてみて。コートやジャケットのインナーにすれば、カジュアル感がほどよく中和されます。パーカのさりげないラフさが、大人の余裕を演出。ジップは下げてレイヤードを際立たせれば、よりおしゃれな印象に。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
