◇静岡県高校バスケットボール新人大会▽男子決勝リーグ 浜松開誠館６２―５８浜松学院興誠（３１日・香陵アリーナ）

上位４校で争う男女決勝リーグの第２戦と順位決定戦が行われた。男子は浜松開誠館が６２―５８で浜松学院興誠を破り、２勝目を挙げた。初Ｖをかけて１日は２戦全勝の藤枝明誠と対決となる。女子は浜松南が６９―４１で市立沼津を退けて１勝１敗にし、初優勝に望みをつないだ。男子の藤枝明誠と浜松開誠館男女が上位３校に与えられる東海新人の出場権をつかんだ。

男子の浜松開誠館が苦しみながら初Ｖに王手をかけた。１９７センチのＣ後藤大駕（２年）が両チーム最多２１得点をマークして逆転勝ちに貢献。「試合の入りは勢いに押されたけど、ハーフ明けから速攻を出せた」と、試合を振り返った。

２０５センチの外国人留学生とのマッチアップにもひるまなかった。「フィジカルで押し込まれてリバウンドでファウルもあった」と反省したが、外回りでボールをもらってドライブからゴールを狙った。

父でもある正規監督（５５）と、シャンソンの選手だった母・高美さん（５４）は元日本代表。姉・音羽（１８）＝東京医療保健大１年＝も世代別代表で日の丸を背負った。大駕もＵ１８日本代表で海外遠征に参加経験がある。「家族が代表なので自分もついていきたい」。１日は４連覇を狙う藤枝明誠と初優勝をかけて全勝対決。「相手は強いけど、食らいついていきたい」。将来が楽しみな大器が王者に挑む。（塩沢 武士）