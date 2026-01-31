日本ハムの山本拓実投手（２６）が３１日、２月１日の春季キャンプインを前に「１年間１軍、５０試合登板」を目標に掲げた。この日２６歳の誕生日を迎えた同投手は、オフにソフトバンク・上沢との宮古島自主トレで、決め球のシンカーを改良したことを明かし、中継ぎとしての活躍を誓った。

山本が内に秘めた思いを明かした。「去年はもっとできたと思っている。今年は開幕から最後まで１軍の戦力として投げ続ける」。昨季は２７試合で防御率３・５１。シーズン終盤に２軍落ちした悔しさを胸に、「リリーフだったら５０試合は１つ目標。自分からけがや、調子の波を出さないように」と誓いを立てた。

１月は沖縄・宮古島でソフトバンク・上沢、巨人・田中瑛らと合同トレを実施。上沢のフォークと自身の決め球であるシンカーを意見交換し、「リリースの感じや手首の角度などが参考になった。シンカーだったらどういう風に応用するのかっていうのを色々考えながら」と、先輩右腕の教えをアップデートしていく。

今年１月は北海道神宮や、宮古島、地元・兵庫の神社など４か所を参拝。おみくじは４か所全てで大吉を引き当て、「今年すごいなと思いながら、財布に大吉のおみくじが４つ入っている。神様がケンカしているかも」とまさかの強運にびっくり。知人からは、「右手にオーラがある」と太鼓判を押され、「今年は右手がちゃんと仕事をしてくれるかもしれない」。唯一無二の最速１５６キロ右腕が、運も力に飛躍の一年にする。（川上 晴輝）