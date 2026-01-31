一山麻緒が現役引退発表

女子マラソンで2021年東京五輪8位入賞の一山麻緒（資生堂）が30日、自身のインスタグラムで3月末での現役引退を発表。夫の男子マラソン前日本記録保持者・鈴木健吾（キユーピー）のねぎらいの言葉に、ファンから感激の声が上がっている。

パリ五輪にも出場した一山はインスタグラムに、「3月末をもって、競技から離れ、一区切りをつける決断をしました」とつづった。

さらに「小さい頃から走ることが大好きで、気づけばここまで長い時間、陸上とともに歩んできました。東京、パリとオリンピックに出場できたこと、そしてたくさんの方に支えていただきながら走り続けてこられたことは、私の一生の宝物です」と続けた。

引退表明を受けて、夫の鈴木は自身のXを更新。「また走りたくなったら走ればいいよね まずはゆっくり休んでください！ その分、僕が頑張ります」とねぎらいの言葉を投稿すると、ファンの間には感激の声が広がった。

「素敵なおふたり」

「素敵なご夫婦です これからも応援しています！」

「一山ちゃん、お疲れさまでした。 ご主人、故障には気をつけて頑張ってください！」

「ここからですね 『夫唱婦随』の言葉がピッタリ 健吾さんに任せて 麻緒さんは少し羽を休めて 生活を楽しんでくださいね」

「健吾さん応援してます！」

鈴木は昨年10月に富士通退社を発表し、キユーピーとスポンサー契約を結び、プロランナーとして活動。3月1日には東京マラソンに出場する。



（THE ANSWER編集部）