SUPER BEAVERが、2025年・20周年アニバーサリーイヤーの舞台裏をに密着した映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』を5月22日より全国公開することを発表した。

本発表は、本日開催された＜SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダ TOUR 2026 〜ラクダトゥインクルー〜」＞神奈川・Kアリーナ横浜公演の中でアナウンスされた。

ドキュメンタリーにとどまらず、Kアリーナでのライブ映像も映画のために特別収録し、ふんだんに盛り込んで上映されるという。20周年を駆け抜けたアリーナツアー（ラクダトゥインクルー）の模様を最速でお届けするとのことなので、ぜひ足を運んでほしい。

https://youtu.be/guk3nmoLJ3U

◆ ◆ ◆

◾️監督・若菜俊哉 コメント

SUPER BEAVERは私にとって「人生で大切に“してきたこと”」を歌う、同世代の代弁者。だからこそ、その原動力を原点から知りたいと思いました。最初は距離感の取り方など難しい部分がたくさんあるのだろうと思っていました。しかし、付き合いを深めれば深めるほど “人”という輪郭をくっきりと感じるようになりました。それは歌にも色濃く出ており、渋谷さんがMCで言う「音楽より人が好き」という一言にも集約されているような芯の部分。彼らの大好きな「あなた」が本当の４人のことを知れるように、とにかくメンバーの意思の外側でカメラを回し続けました。誰も見たことのない彼らのありのままの姿を描き出し、生ライブ以上の音楽体験をお届けできると確信しています。劇場で彼らの現在地を「あなた」の目で確かめてください。

◾️企画・岡田翔太 コメント

SUPER BEAVERの“現在地”を、皆さんにお届けします。彼らと私が出会ったのは、映画『東京リベンジャーズ』の主題歌がきっかけでした。先の見えないコロナ禍を、ともに再起に燃えながら走り抜け、盟友になりました。その後、前に進み続ける姿を誇らしく見ている中で、「昔と今では変わってしまった」という声を耳にしました。“本当にそうなのか？”ーーその素朴な疑問こそが、この映画の始まりです。1年以上の密着と20年間の秘蔵映像で映し出されたのは、とても意外なものでした。ファンの皆様でさえ立ち会えない瞬間が、確かに刻まれています。彼らは、何を撮られ、どんな映画になるのか知りません。今も密着は続いています。ありのままを託してくれた、その『答え』を、ぜひ劇場で受け取ってください。

◆ ◆ ◆

◾️映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』

2026年5月22日（金）全国公開 ▼イントロダクション

2025年は、渋谷龍太（Vo）は映画俳優デビューを飾るなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで活動の幅を広げてきた。一方で、メジャーからの転落という大きな絶望を乗り越えた先に、“今、最もチケットが取れないバンド”と言わしめるまでに這い上がる中で彼らが見つけた、【あなた1人1人との距離感】を何より大切にする信条が絶大な支持を集めてきたバンドが、“有名になり、遠い存在へと変わってしまったのではないか”との声が聞かれるという…？ 彼らは果たして、「変わったのか、変わらないのか」。向かうところ敵なしに見える充実のアニバーサリーイヤーを、全身全霊で作り上げてきたこの1年、彼らから発せられる言葉の奥で、葛藤し、時に熱い想いをぶつけ向き合ってきたもの全てを、密着カメラが追いかけた。自分たちが見て欲しい、あなたに届けたいものを表現するのではなく、”生きるそのまま等身大”でカメラの前に居続けた4人の本当の今が証明されていく。それはときに、これまで決して観客の前で見せることの無かったSUPER BEAVERの姿であり―― 若き日の貴重な映像も交え、密着ドキュメンタリーとLIVE映像を巧みに織り交ぜながら描かれるのは、ありのままに、そして余すことなく映し出されるSUPER BEAVERと”あなた”の-現在地-だ。 https://youtu.be/guk3nmoLJ3U 公式サイト：https://superbeaver-film.toho-movie.jp

全国公開公式X：@superbeaverfilm

配給：TOHO NEXT

Ⓒ2026 映画「SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY」製作委員会

◾️シングル「燦然 / 生きがい」

2026年2月11日（水）リリース

予約：https://SUPERBEAVER.lnk.to/Sanzen.Ikigai

Pre-Add / Pre-Save：https://superbeaver.lnk.to/0211PAPS 初回生産限定盤 通常盤 期間生産限定盤 ©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会 ○初回生産限定盤（3CD）

3,300円（税込）SRCL-13530〜2

三方背ボックス／デジパック仕様

▼収録内容

・DISC1

01.燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

02.生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング) ・DISC2 / 3

2025.12.2 東京国際フォーラム ホールA LIVE音源

SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダTOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」 ○通常盤（CD）

1,100円（税込）SRCL-13533

▼収録内容

01.燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

02.生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング) ○期間生産限定盤（CD）

1,650円（税込）SRCL-13534〜5

『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・デジパック仕様

『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・ステッカー2枚封入

▼収録内容

・DISC1

01.燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

02.生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング) ▼店舗別特典

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … ポストカード

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … スクエア缶バッジ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … スマホサイズステッカー

Amazon.co.jp … メガジャケ

楽天ブックス … A4クリアファイル

セブンネットショッピング … キーホルダー

Sony Music Shop … ステッカー

応援店特典 … 紙製コースター

全国アニメイト（通販含む） … ましかくブロマイド

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） の購入特典「スマホサイズステッカー」と、Sony Music Shop の購入特典「ステッカー」の絵柄は異なります。 ▼配信リリース情報

「生きがい」

配信：https://superbeaver.lnk.to/Ikigai https://youtu.be/eLc1gE12fPU

◾️「生きがい」タイアップ情報 フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』

放送日時：2026年2月6日（金）開幕 ・スペシャルパートナー

SUPER BEAVER

フジテレビ系2026アスリート応援ソング 『生きがい』

作詞・作曲：柳沢 亮太 ・出演 スペシャルキャスター：石川佳純

キャスター：佐久間みなみ、今湊敬樹、大川立樹 （フジテレビアナウンサー） ＊フジテレビ系『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』 放送日時（日本時間）

※放送時間は変更の場合あり 2月5日（木）27時−翌朝6時15分 スノーボード男子ビッグエア予選

2月9日（月）26時30分−翌朝５時40分 スキージャンプ男子ノーマルヒル決勝

2月10日（火）18時−23時10分

ショートトラック女子500ｍ予選・男子1000ｍ予選・混合リレー準々決勝〜決勝

アイスホッケー女子予選 日本×スウェーデン

2月11日（水）8時−10時 ハイライト

2月15日（日）27時−翌朝７時10分 フィギュアスケート ペアＳＰ

2月17日（火）20時−23時05分 スノーボード女子スロープスタイル決勝 番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/MilanoCortina2026/

◾️『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』

2026年2月13日（金）全国公開 ▼STAFF

原作/スーパーアドバイザーゴリラ:空知英秋

監督:安藤尚也

監修:藤田陽一

脚本:岸本 卓

キャラクターデザイン／総作画監督:竹内進二

デザインワークス:中村ユミ

色彩設計:歌川律子

美術監督:和田千帆

CG 監督:谷口顕也

撮影監督:五明真利

編集:白石あかね

音響監督:⾧崎行男

音楽:Audio Highs

主題歌:SUPER BEAVER「燦然」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

アニメーション制作:BN Pictures

配給:ワーナー・ブラザース映画 ▼CAST

坂田銀時:杉田智和

志村新八:阪口大助

神楽:釘宮理恵

月詠:甲斐田裕子

晴太:三瓶由布子

日輪:井上喜久子

鳳仙:銀河万丈

神威:日野 聡

阿伏兎:大塚芳忠

桂 小太郎:石田 彰

近藤 勲:千葉進歩

土方十四郎:中井和哉

沖田総悟:鈴村健一

山崎 退:太田哲治 『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』映画公式サイト：shin-gintamamovie.jp

アニメ『銀魂』公式サイト：https://anime-gintama.com/

『3年Z組銀八先生』公式サイト：https://www.anime-gintama.com/ginpachi/

アニメ『銀魂』公式X：@gintamamovie（https://x.com/gintamamovie）

映画ハッシュタグ：#新劇場版銀魂 #新銀魂大炎上祭

YouTube「銀魂チャンネル」：https://www.youtube.com/@gintama_channel_official

コピーライト：©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

◾️＜SUPER BEAVER「都会のラクダ DOME TOUR 2026」＞ 2026年8月1日（土）、2日（日）

【大阪】 京セラドーム大阪

OPEN / START 15:00 / 17:00

GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]

http://www.greens-corp.co.jp 2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）

【東京】 東京ドーム

OPEN / START 16:00 / 18:00

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com ▼チケット代

指定席 \13,200

車椅子席 \13,200

スタンド後方席 \11,000

◾️SUPER BEAVER 20th Anniversary SUPER BEAVER × OIOI POP UP STORE TOUR 【東京】渋谷モディ 1F 2025年11月21日（金）〜11月30日（日）

【愛知】セントラルパーク地下街(名古屋) 2025年12月20日（土）〜12月28日（日）

【大阪】なんばマルイ5F 2026年1月16日（金）〜1月25日（日）

【福岡】博多マルイ 7F 2026年2月6日（金）〜2月15日（日）

【宮城】仙台駅前イービーンズ 3F 2026年3月7日（土）〜3月15日（日） ▼詳細

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1013 ▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/voi/

▼丸井

https://www.0101.co.jp

◾️＜都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜＞ 2026年

1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館

1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜

2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ

2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ

2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館

3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる

3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール