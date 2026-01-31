横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍した内川聖一さんが３１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。開幕戦の思い出を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球最速順位予想スペシャル！パ・リーグ編！」。プロ野球開幕まであと２か月ということで、球界を代表するパ・リーグレジェンドＯＢが開幕にまつわる裏話やハプニングなど開幕戦が１０倍楽しめる秘話を連発した。

「僕、２０１４年の開幕戦で５打数４安打、１本塁打、４打点って大爆発だったんですよ。もう翌日、朝の新聞見て気分がいいこと！」と笑顔で話し出した内川さん。

「開幕戦の結果しかないわけじゃないですか？ 三冠王ですよ、全部。僕が野球人生で三冠王になった瞬間って、あの開幕戦の次の日の新聞だけなんです。もう、写真撮りましたもん」と続けると「年間通して結果を残すのが大事なんですけど、打率１０割って１打席目に打たないと１年間、ないんですよ。だから、いかに１打席目にヒットを打つか、そうしたら２打席目に打率１０割って出るじゃないですか？ 気分良く行けるんですよ。打率０（割）ってすごい嫌なんですよ。打てなかった、打てなかったって焦るだけなんで」と本音を漏らしていた。