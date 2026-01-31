女優のシドニー・スウィーニー（28）が、新たなランジェリーブランド「SYRN」を正式にローンチした。キム・カーダシアンの SKIMS、リアーナの Savage x Fenty に挑む存在として注目される同ブランドは、全44サイズ、Comfy（快適）／Playful（遊び心）／Romantic（ロマンティック）／Seductress（魅惑的） の4モードを揃え、幅広い女性に向けたラインとなっている。



【写真】うそ発見器にも反応せず 「胸は本物」と明言した人気女優

スウィーニーはブランドの理念についてこう語る。「秘密がやっと明かされた…これは自分のために身につけるランジェリー。説明も謝罪もいらない。私たち女性が持ついろんな一面を行き来できる場所をつくりたかったの。私は車をいじるのも好きだし、水上スキーもするし、レッドカーペットでドレスアップしたあと、家に帰って犬を抱きしめる。私はひとつの存在じゃない。どんな女性もそう」



SYRNはアマゾン創業者のジェフ・ベゾスと妻ローレン・サンチェスの支援を受けており、シドニーは昨年、ベネチアでの夫妻の結婚式にも招待されていたという。



一方、発表直前には「ハリウッドサイン（ハリウッドの巨大看板）にブラを掛ける」という宣伝行為が問題視される事態も発生しており、法的トラブルの可能性も残っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）