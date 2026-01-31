【ゴジュウジャー】第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」あらすじ 真白の“覚悟の世直し” グーデバーン「行かないで、熊手さん！」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」が2月1日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」予告
吠（冬野心央）との指輪争奪戦を前に、真白（木村魁希）は厄災クラディスのボス・レクスから「神になってよ！」と言われる。「テガソードを超える神になる」という真白の願いはかなうが、それによって人類は滅亡する…。
当然そんな提案を断った真白は、吠たちとレクスに立ち向かうが、まったく歯が立たない。さらにはそこへ、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が乱入し、ゴジュウジャーたちは絶体絶命のピンチに…。
やがて、グーデバーン（声：KENN）の「行かないで、熊手さん！」という悲痛な声が響くなか、真白の“覚悟の世直し”が始まる…！
【動画】【ゴジュウジャー】第48話「覚悟の世直し！厄災の風の中で」予告
吠（冬野心央）との指輪争奪戦を前に、真白（木村魁希）は厄災クラディスのボス・レクスから「神になってよ！」と言われる。「テガソードを超える神になる」という真白の願いはかなうが、それによって人類は滅亡する…。
当然そんな提案を断った真白は、吠たちとレクスに立ち向かうが、まったく歯が立たない。さらにはそこへ、ファイヤキャンドル（三本木大輔）が乱入し、ゴジュウジャーたちは絶体絶命のピンチに…。
やがて、グーデバーン（声：KENN）の「行かないで、熊手さん！」という悲痛な声が響くなか、真白の“覚悟の世直し”が始まる…！