待ちに待ったTVアニメ『メダリスト』Season2が始まった。本作はつるまいかだによる同名マンガを原作に、フィギュアスケートに挑む少女とそのコーチが、オリンピックの金メダルという高い目標に向かって突き進んでいく姿を描く。プロスケーターの羽生結弦も称賛する本作の人気の理由は何なのか。

コーチ×選手の“二人三脚”が生むドラマ

小学5年生の結束いのりは、フィギュアスケートをしていた姉の実叶のように自分もフィギュアに挑戦したいと思っていた。姉妹でフィギュアというと浅田真央と姉の浅田舞が浮かぶが、2人いっしょにフィギュアを始めた浅田姉妹とは違い、いのりは姉よりも才能がないと親に思われ、習わせてもらえず、スケートリンクの受付のおじさんの親切でひとりこっそりと滑っていた。そのいのりが、明浦路司というコーチと出会ったことで一気にフィギュアの才能を開花させる。



『メダリスト』アニメ公式Xより

まさにスポーツものの王道といったストーリー。選手とコーチの二人三脚という設定は、テニスだったら『エースをねらえ！』の岡ひろみと宗方仁、ボクシングなら『あしたのジョー』の矢吹丈と丹下段平といったマンガやアニメで有名すぎるくらい有名なコンビが頭に浮かぶ。どちらもマンガ、アニメの歴史に残る作品だ。『メダリスト』もその意味で傑作になる条件は出来ていた。

『メダリスト』の場合はそこに、共に“遅れてきた”選手とコーチが、底なしの情熱と終わりのない努力と持てる才能を注ぎ込んで、成り上がっていくというドラマが乗るからたまらない。何度も壁にぶつかっては、それを見事に乗り越えるドキドキとハラハラの連続に、誰もがいのりを、そして司を応援したい、支えたいと思うようになってしまうのだ。

「5歳で始めていなければ遅い」シビアな世界

さて、「遅れてきた」とはどういうことなのか。まずはヒロインのいのりについて。Season1の冒頭で、彼女は既に小学5年生になっている。野球やサッカーならその年齢から始めても遅いということはないが、フィギュアは違う。致命的とも言えるくらいに遅すぎるスタートなのだ。

一般的に5歳で始めていなければ遅いと言われている世界で、2月6日に開幕するミラノ冬季五輪に日本代表として出場する坂本花織選手も、オリンピック2連覇の羽生もスケートを始めたのは4歳のときだった。

そんな世界に5年以上も遅れて飛び込んだいのりを、フィギュアを知る人ほど「ありえない」と思う。それなのにいのりは、ぐんぐん成長して地元の大会に出てジャンプまで跳んでしまう。

あまりの成長スピードの速さに思わずツッコんでしまいそうになるが、日本人としてオリンピック2連覇を果たした羽生のほうが、よっぽどフィクションのような存在と言えるかもしれない。

もっとも、羽生は4歳から始めて練習を重ね、技術を磨き、才能を伸ばしていった先でのオリンピック2連覇。だから世界が認めた。だったら、いのりは荒唐無稽なのかというとそうではない。

彼女には、スケートリンクの受付をしているおじさんが面倒を見ている小鳥のために餌となるミミズを集めて渡し、リンクに入れてもらおうとする執念があり、教えてもらったことを地道に練習する情熱があった。

大人の視聴者に刺さる「もうひとりの主人公」

そんないのりの執念と情熱が、司というもうひとりの遅れてやってきた人間と出会って激変する。司がフィギュアを始めたのは、いのりより遅い中学生のとき。オリンピックで金メダルを取った夜鷹純という、羽生のような強さと美しさを持った選手のスケートに憧れ飛び込んだものの、見込みが薄いからと誰にもコーチをしてもらえなかった。

そこから努力した結果、シングルの選手にはなれなかったもののアイスダンスのパートナーとして全日本選手権に出場するまでになったのだから才能はあったのだろう。

けれどもそこまで。引退してアイスショーで踊るプロになろうとしたものの、どこにも採用してもらえず路頭に迷いかけていた。不景気の中で、不安な気分を抱きながら働いている大人にとっては、いのりよりも興味を惹かれるキャラクターだ。

その司が、かつてのパートナーがヘッドコーチを務めるクラブにコーチとして招かれ、訪れたリンクでいのりと運命的な出会いを果たし、共に頂点を目指して走り始める展開が素晴らしい。

いのりが壁にぶつかって悩むとき、司もいっしょになって悩み考え突破口を見つけようとする。いのりのためになるならと、あちこち飛び回って他のコーチに教えを請いに行く。そして、いのりが壁を乗り越える度に喜びながら、自分自身もしっかりと成長していく司は、『メダリスト』における立派な主人公。「もう遅い」と諦めてしまっている大人たちを奮い立たせるリーダーだ。

司のもうひとりの主人公ぶりは、鴗鳥理凰という少年のフィギュアスケーターに前を向かせようと、自分で滑ってみせる場面で存分に発揮される。司はジャンプこそ跳べないものの夜鷹に負けない美しいスケートを見せて、反抗気味だった理鳳を奮起させる。

いのりが自慢げに「見なよ…オレの司を…」と理鳳に言いたくなる気持ちも分かるだろう。それくらい存在感があるキャラなのだ。『エースをねらえ！』や『あしたのジョー』の二人三脚とはまた違った、2人ともそれぞれに遅いスタート地点からグングンと成長していくところに、『メダリスト』が世代も性別も超えて支持を集める理由があるのだ。

浅田真央を彷彿させる「天才少女」の存在

司との二人三脚でフィギュアを始め、だんだんと上達していったいのりは、全日本フィギュアスケートノービス選手権の出場を目指して動き始める。その動機となり牽引力となるのが、狼嵜光という紛うことなき天才少女の存在だ。

いのりと同じ世代ながら全日本ノービスB大会を連覇した実績は、あの浅田真央と同じといえば分かるだろう。そんな光といつか勝負したい、勝ちたいという思いを心に刻んでいのりは滑り続ける。

絶好のライバルの存在は、熱い師弟関係と同様にスポーツものの面白さを左右する要素のひとつ。だから『メダリスト』も面白い。なおかつこの作品では、光を頂点にしつつ大勢のライバルたちが登場して、それぞれのフィギュアに対する思いを感じさせてくれる。

「ルッツ」「アクセル」…ミラノ五輪に向けた予習もバッチリ

フィギュアというスポーツに関する細かくて濃い描写も、『メダリスト』の魅力の大きな要素だ。「5歳までに始めなくてはならない」という背景もそのひとつで、ジャンプにはどのような種類があってどのように跳ぶのか、採点は何を基準に行われているのか、大会にはどのようなものがあってオリンピックに出るにはどうすれば良いのかといった、フィギュアの教科書にでも書かれていそうな情報を、ストーリーの中でしっかり学ぶことができる。

ルッツだアクセルだサルコウだといったフィギュアの大会の中継で出て来る用語の意味も分かるようになる。本作を観ておけば、ミラノ冬季五輪に向けた予習も万全だ。

いのりがステップアップするにつれて、競技もどんどん厳しくなっていく。情熱や努力や才能だけでは乗り越えられない壁にもぶつかる。そこでただ技を磨くだけでなく、採点のルールも見据えて高得点が出せる構成を考え抜き、前に滑った選手を見て構成を変えるような戦術も繰り出す様子に、改めてフィギュアという競技の奥深さを知ることができる。

同時に、地方でお客さんが少なくなったスケートリンクが閉鎖され、地元に根ざして競技をしている選手たちが道を諦めなくてはならなくなるエピソードも描かれる。競技のことだけでなく、フィギュア界に関連したトピックを余さず拾って実態を知ってもらおうとする丁寧なスタンスが、『メダリスト』という作品をしっかりと地に足がつき、社会と繋がったものにしている。だからこそテレビの向こうの出来事ではなく、身近なものとして没入できるのだ。

いのりは「金メダル」を手にすることができるのか

キャラクターで言うなら、Season2で光にも増して目が向かうのが、第14話に登場した岡崎いるかだ。高校生で全日本の「強化選手A」に指定されている実力者で、いのりよりもずっとオリンピックに近い選手だが、口が悪く凶暴そうでいのりを怖がらせる。もっともいるかは実は……というのはこれからの展開のお楽しみとして、ただのワルモノキャラではなく、彼女なりのドラマを見せてくれるとだけは言っておこう。

こうして進みながら広がっていく『メダリスト』の世界は、一体どこにたどり着くのだろうか。刊行されたばかりの原作マンガ第14巻までの間に起こる出来事だけでも相当に濃くて奥深いが、もしもいのりが目標とするオリンピックでの金メダル獲得まで描かれるとしたら、さらに壮大な大河ドラマ並みのストーリーが繰り広げられることになる。なぜならいのりがオリンピックに出られるのは、出場年齢に関する規定によって最短でも20歳のときになるからだ。

それはライバルの光も同様。たとえ全世代を通して一番上手くても、ルールは等しく選手たちを縛る。それまでの長い間に、成長による肉体の変化をどう克服するのかといった問題が、原作ではすでに描かれ始めている。

ほかにも、どんどん高さを増す壁にいのりと司はどのように挑んでいくのか。それこそ二人三脚の関係が終わってしまうようなことも起こるのか。先はまるで見えないが、それでも最後はいのりと司が共に何かを成し遂げた姿を見せてくれると信じたい。『メダリスト』は遅れてきた2人が最高の場所にたどり着く物語なのだから。

（タニグチ リウイチ）