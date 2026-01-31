2026年2月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
何をやってもうまくいかないかも……。守りに徹するのが正解の日。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
自分の失敗は素直に認めて反省しよう。言い訳は逆効果に。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
誤解を受けやすい日。目立たないようにすることが大事！
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
見返りを求めない行動にツキあり。困っている人の手助けを。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
恨みがましい思いを持ちそう。腹が立っても我慢して。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
今日から貯蓄を始めると吉。使うより貯めること重視で。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
迷いやすい日。不安や迷いは捨てて、自分の本心に従ってみて。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
軽い気持ちでの発言が災いのもとに……。口を慎むこと。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
グループ行動にツキ。割り勘で仲間と食事に出掛けて。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
才能発揮のチャンス。堂々と自分をアピールしてみよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ポジティブな言動を心掛けて。思わぬチャンスをゲットできそう。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
考えるより先に行動したほうがよさそう。深読みはしないこと。
