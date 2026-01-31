「まだ33やったんかい！」きゃりーぱみゅぱみゅ、33歳誕生日の報告に祝福の声！「一生かわいい」
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅさんは1月29日、自身のInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告しました。
【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、33歳の誕生日！
コメントでは「きゃりたん、お誕生日おめでとうございます！！」「まだ33やったんかい！！！ 笑」「15周年イヤー楽しみです！！」「年齢を重ねても色んな楽しい事が出来るんだと思わせてくれて、いつもありがとう」「一生かわいい」など、祝福の声が続々と寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「33歳になりました！」きゃりーさんは「33歳になりました！ ぞろめちゃん みなさんたくさんのお祝いをありがとうございます Level33は15周年イヤーでもありますので、より一層頑張ってまいります！ これからもよろしくね」とつづり、3枚の写真を投稿。「33」の数字のロウソクが飾られたバースデーケーキやメッセージ入りのデザートプレートを披露しています。
「お人形さんみたいで可愛い」24日の投稿では、33歳の誕生日直前に開催されたファンクラブ限定イベントの様子を公開しているきゃりーさん。ファンとのアフターヌーンティーパーティーでのおとぎ話に登場するお姫様のようなドレス姿を披露しています。ファンからは「お衣装可愛すぎる」「お人形さんみたいで可愛い」「ロリータファッション似合ってて素晴らしいです」と称賛の声が寄せられました。
